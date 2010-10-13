سوء استفاده برخی تعاونیها از تعاون !

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با اشاره به جایگاه کنونی بخش تعاون و اقدامات ترویجی انجام شده ، گفت: فرهنگ تعاون در کشور یک فرهنگ ریشه دار در آداب، سنن و باور ملی ما است و در طول تاریخ مردم ایران با بهره گیری از فلسفه تعاون، همیاری و همدلی کارهای خارق العاده ای انجام داده اند.

معاون پژوهش، آموزش و ترویج تعاونیهای وزارت تعاون با تاکید بر پیش زمینه تاریخی فرهنگ تعاون در کشور، اظهار داشت: با وجود بسترهای فرهنگی ما نتوانستیم متناسب با مقتضیات و ویژگی های زمانی و مکانی، مصداق های نوینی را طراحی و ارائه دهیم.

حسینی نیا بیان داشت: از اینرو به نظر می رسد راه دشواری برای ورود تعاون به فضای نوین پیش رو باشد؛ با وجود اینکه تعاون از سابقه 70 ساله در کشور برخوردار است برای تعاونی های نوین سترسازی مناسبی انجام نشده است.

وی با انتقاد از رویکرد دریافت تسهیلات در برخی تعاونی ها تاکید کرد: طی سالها علاوه بر حاکیمت رویکرد دریافت تسهیلات در برخی تعاونی ها ، نوع نگاه به تعاونی ها از بالا به پایین بوده است که این مهم در کنار مسائل و مشکلاتی مانند عدم دقت و نظارت، بستر سوء استفاده برخی تعاونی ها را فراهم کرده و سبب شده در اذهان عمومی و باور برخی مسئولان ذهنیت مناسبی نسبت به تعاونی ها وجود نداشته باشد.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: این در حالی است که ماهیت و هویت بخش تعاون مبرا از هرگونه عملکرد نابجا و اشتباه است، لذا به نظر می رسد که وزارت تعاون در بخش توسعه و ترویج فرهنگ تعاون کار نسبتا دشواری پیش رو دارد و طی سالهای اخیر نیز تلاش شده تا مخاطب شناسی دقیقی از افراد، گروهها و نهادهایی که مرتبط یا ذیربط و تاثیرگذار در توسعه بخش تعاون هستند ایجاد کنیم.

حسینی نیا از ترویج تخصصی فرهنگ تعاون در نهادها خبر داد و افزود: راه اندازی واحدهای توسعه تعاون، مشاوره تعاون و کارآفرینی، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، راه اندازی اتاق فکر تعاون در استانها با همکاری اساتید دانشگاهها، تهیه، ترجمه، تالیف کتب و متون با موضوع تعاونی از جمله اقدامات ترویجی انجام شده است.

به گفته وی، تلاش در راه اندازی رشته های دانشگاهی مانند کاردانی امور تعاونی و کارشناسی مدیریت تعاونی ها در دانشگاه جامع علمی کاربردی و راه اندازی دانشکده تحصیلات تکمیلی تعاون برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از دانشگاه‌های تهران، راه اندازی تعاونی های دانش بنیان برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، نخبگان و برگزاری کارگاههای آموزشی- تخصصی از دیگر فعالیت های ترویجی محسوب می شود.