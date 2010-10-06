هشدار به صرافی های متخلف/ نظارت بازرسان بانک مرکزی بر عملکرد صرافی ها

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر در مورد برخورد با صرافی های متخلف گفت: با توجه به اینکه هم اکنون ارز در صرافی ها وجود دارد و کار صرافی ها نیز خرید و فروش ارز است، اینکه صرافی ارز را خریداری کرده و نگهداری کند، بی معنا است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تنها صرافی هایی این کار را انجام می دهند که بخواهند تخلفی مرتکب شوند، احتکار کنند و یا اینکه بخواهند در آینده با قیمت بالاتر ارز خود را بفروشند.

وی با بیان اینکه با دخالت دولت و بانک مرکزی روند قیمت دلار در بازار کاهشی است، تصریح کرد: بنابراین در این وضعیت اگر صرافی ها عرضه ارز را متوقف یا محدود کنند، انجام اقدامات مذکور توسط صرافی ها بی معنا است و به نوعی تخلف محسوب می‌شود.

ابوالحسنی با تاکید بر نظارت ناظران و بازرسان بانک مرکزی، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بازار و کار صرافی‌ها ، تصریح کرد:مسئولیت اصلی بانک مرکزی در بخش نظارتی نیز همین گونه اقدامات است.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی توصیه کرد که صرافی ها و دست اندرکاران بخش ارز روند امنیت، آسایش و وضعیت طبیعی بازار را در نظر بگیرند، در غیر اینصورت برخوردها قانونی و شدید خواهد بود.