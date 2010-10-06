297 قرارداد برای نوسازی بافت فرسوده شیراز منعقد شد

حمید رضا طالبان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به روند اجرایی شدن نوسازی بافت فرسوده شیراز تصریح کرد: بحث نوسازی بافت فرسوده با مسکن مهر کاملا متفاوت است چراکه در ساخت مسکن مهر بحث سر پناه مطرح نیست ولی در بافت فرسوده باید وضعیت مسکن مردم را روشن کرد.

وی ادامه داد: در بافت فرسوده شرایط برای ساخت یک هزار واحد مسکونی فراهم است ولی باید بحث پرداخت تسهیلات سرعت گیرد تا روند اجرایی این طرح با مشکل مواجه نشود که در این راستا تاکنون 381 نفر از واجدین شرایط به بانکها معرفی شدند.

شهرداریهای مناطق همکاری کنند

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس با بیان اینکه شهرداری مناطق با طرح مورد نظر در خصوص عدم دریافت عوارض نوسازی همکاری نمی کنند، گفت: طبق توافقات صورت گرفته قرار بر این بود که شهرداریهای مناطق تا 50 درصد از عوارض نوسازی را به مردمی که معرفی نامه به همراه دارند تخفیف دهند و از طرفی ما این پرداختها را به گونه ای انجام دهیم که در این راستا کل عوارض سال 87 پرداخت شد ولی در سال جاری این همکاری انجام نمی شود.

طالبان خاطرنشان کرد: در اول اجرای این طرح کارشناسان با حضور در 60 درصد مساجد بافت فرسوده شیراز مردم را برای حضور و مشارکت در این طرح تشویق کردند و قول تخفیف در عوارض نوسازی را دادند ولی امروز شهرداریهای مناطق باعث دلسردی مردم می شوند که این حرکت کندی کار را در این بخش به همراه دارد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه مردم شیراز از خرید اوراق مشارکت استقبال می کنند، گفت: سه پروژه بزرگ در شیراز تعریف شده بود که طی آن اوراق مشارکت برای حضور مردم در نظر گرفته شد که در مدت کوتاهی هشت میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رفت.