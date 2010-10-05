به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی رفیعی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز هفته دامپزشکی به تشریح عملکرد اداره کل دامپزشکی استان در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: 60 درصد تولیدات دامی قم مازاد بر نیاز بوده است که برخی به استان‌های همجوار و برخی از محصولات دامی نیز به کشورهای همسایه صادر می‌شود.



وی با بیان این‌که استان قم با وجود کویری بودن، دارای رشد بالای فعالیت‌های دامپروری است، توضیح داد: قم به علت همجوار بودن با استان‌های تهران، اصفهان و مرکزی از فعالیت‌های پرواربندی و نقل و انتقال زیاد دام برخوردار است که باعث شده میادین بسیار قوی دام در قم واقع شود.



رفیعی، بزرگترین میدان دام، بزرگترین مجتمع پرواربندی دام و همچنین بزرگترین مجتمع دام شیری کشور را مربوط به استان قم دانست و افزود: سالیانه حدود یک میلیون راس دام از 23 استان کشور به قم وارد می‌شود و دام‌های پروار شده در استان، به 18 استان کشور منتقل می‌شود.



مدیر کل دامپزشکی قم خاطرنشان کرد: با حمایت‌های خوب دولت در زمینه دامپروری و پرورش طیور هم اکنون قم دارای رتبه 13 پرورش مرغ گوشتی و رتبه 6 پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور است.



رفیعی اضافه کرد: تراکم مرغداری‌های گوشتی 6 برابر و تراکم مرغداری‌های تخمگذار 9 برابر میانگین کشوری است که کنترل بیماری‌ها را بسیار مشکل کرده است.



20 هزار رأس گاو و گوساله در قم بیمه تمام خطر شد



رفیعی عنوان کرد: جمعیت دامی استان شامل 45 هزار رأس دام شیری، 80 هزار رأس دام پروری و یک میلیون رأس گوسفند و بز است.



وی عنوان کرد: تراکم بالای دام و طیور، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال و جنوب کشور و نزدیکی به تهران و از طرفی حجم بالای تردد دام و انتقال فرآورده‌های خام دامی به استان قم باعث شده است، کنترل بیماری‌ها به طور جدی و خاص پیگیری شود.



رفیعی، احتمال بروز تب برفکی در استان را بالا دانست و بیان کرد: در اواخر سال گذشته، اپیدمی تب برفکی در استان دیده شد که با اقدامات کنترلی انجام گرفته از اردیبهشت‌ماه امسال، موردی مشاهده نشد و در شهریورماه نیز اپیدمی دیگری در سه کانون دیده شد که سریعا تحت کنترل قرار گرفت.



مدیر کل دامپزشکی قم یادآور شد: از ابتدای خردادماه تمامی دام‌های کشور تحت پوشش بیمه تب برفکی قرار گرفتند و در استان نیز با استفاده از اعتبارات استانی، 20 هزار رأس گاو و گوساله با اولویت گاوهای شیری و مجتمع‌ها، زیر پوشش بیمه تمام خطر بانک کشاورزی قرار گرفتند.



دکتر رفیعی با بیان این‌که کانون های بیماری بروسلوز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، خاطر نشان کرد: در نیمه اول سال 89 در 20 هزار رأس دام خونگیری و تست بروسلوز و30 هزار تست سل انجام شد که پس از شناسایی با ارسال به کشتارگاه از چرخه خارج شدند؛ در سال جاری نیز تاکنون، هیچ مورد آنفلونزای فوق حاد در طیور استان مشاهده نشده است.



وی تصریح کرد: مهمترین بیماری‌های واگیر دار دام‌های استان، تب برفکی در گاو و گوساله و در برخی فصول تب برفکی در گوسفند و بز و کمپلکس بیماری‌های تنفسی در طیور است.



مدیر کل دامپزشکی استان قم با اشاره به انجام 2 فاز مایه کوبی تب برفکی گاو و گوساله، عنوان کرد: واکسیناسیون شاربن، آبله، هاری، PPR و بروسلوز گوسفندی و بزی در جمعیت دامی استان اجرا شده است.



توزیع مرغ در قم فقط به صورت بسته بندی مجاز است



وی در خصوص عرضه گوشت و مرغ بسته بندی در استان، اظهار داشت: مرغ فقط به صورت بسته بندی در استان قم اجازه توزیع دارد و از زمان اجرایی شدن توزیع بسته بندی در تهران مرغ ارسالی از قم بسته بندی خواهد بود.



وی، اولین قدم در این راستا را گسترش زیر ساخت‌ها و مراکز بسته بندی و همچنین گسترش مراکز توزیع را مهم بر شمرد و افزود: در حال حاضر بیش از 40 مرکز در استان قم، گوشت قرمز را به صورت بسته بندی عرضه می‌کنند.



مدیر کل دامپزشکی استان قم تصریح کرد: با ظرفیت سازی‌های خوبی که در زمینه دامپزشکی در استان صورت گرفته است بستر خوبی یرای اشتغال دامپزشکان فراهم شده است به گونه ای که دامپزشک بومی بیکار در استان قم وجود ندارد.



سایت قرنطینه مرکزی در مجتمع دامشهر قم افتتاح می‌شود



رفیعی به برنامه‌های سال جاری اداره کل دامپزشکی استان اشاره کرد و افزود: توسعه نظارت‌های قرنطینه‌ای در سه محور که قرنطینه مبدا و مقصد در گام اول می‌باشد در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: دامداری و صنایع تولیدی مرتبط موظفند مستندات قرنطینه‌ای را ارائه کنند و محصولات تولیدی نیز باید با اخذ مجوز حمل محصولات دامپزشکی به سایر نقاط انتقال یابد.



رفیعی برنامه دیگر اداره مطبوعش را توسعه نظارت‌های قرنطینه‌ای عنوان کرد و افزود: سه قرنطینه سیار در بخش‌های جعفریه، سلفچگان و مرکزی وجود دارد که در 6 ماهه اول 8300 نفر بازدید صورت گرفت و 9 هزار خودرو نیز مورد بازدید این گروه قرار گرفت.



وی افزود: تا کنون 270 پرونده در این خصوص تشکیل شده است که موارد تخلف به مراجع قانونی برای پیگیری‌های لازم ارجاع داده شد.



رفیعی با بیان اینکه در شش ماهه دوم سال سایت قرنطینه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان در مجتمع دامشهر افتتاح خواهد شد افزود: با بهره برداری از این قرنطینه مرکزی کلیه امکانات قرنطینه‌ای در این سایت تجمیع که در صورت بروز کانون‌های بیماری، اکیپ‌هایی به این مناطق اعزام خواهد شد.



رفیعی در ادامه عنوان کرد: در خصوص نظارت‌های قرنطینه‌ای درکمسیون قاچاق کالا و ارزو همچنین شورای تأمین استان تصمیمات خوبی گرفته و بستر برای اجرای نظارت‌های قرنطینه‌ای فراهم شده است.



طرح ارتقای کیفی بهداشتی شیر خام در قم اجرا می‌شود



وی طرح ارتقای کیفی بهداشتی شیر خام را از برنامه‌های محوری اداره کل دامپزشکی استان برشمرد و اظهار داشت: این طرح از ابتدای مهر اجرا شده است و طی آن 5 هزار بازدید از دامداری‌ها، کارخانجات و مراکز جمع آوری شیر صورت می‌گیرد که در این طرح 3 هزار و 500 نمونه از سکوهای اخذ شیر در سطح استان دریافت می‌شود و موارد غیر مجاز نیز شناسایی و از رده خارج خواهند شد.



وی در ادامه به طرح اجرای نظارت بر خوراک دام اشاره کرد و افزود: بر اساس آئین‌نامه نظارت بهداشتی مصوب هیئت دولت این امر نقش مهمی را در سلامت غذایی ایفا می‌کند چرا که اگر خوراک دام آلوده باشد بیماری‌های دامی افزایش و بهره‌وری تولید نیز کاهش می‌یابد.



وی اضافه کرد: کارخانجات تولید خوراک دام موظف شدند پروانه‌های بهداشتی را در این خصوص اخذ کنند و واحدهایی که فاقد پروانه باشند از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.



وی توسعه فعالیت‌های ممیزی را از دیگر فعالیت‌های اداره کل دامپزشکی استان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته اولین مرکز و امسال نیز دومین مرکز ممیزی آغاز به کار کرده است که مراکز بسته بندی گوشت و همچنین کشتارگاه‌ها باید برای صدور پروانه تأییدیه بهداشتی را کسب کنند.



وی در ادامه به ایجاد اشتغال در سازمان اشاره کرد و افزود: در سال جاری مقرر شده است که در استان 15 هزار شغل جدید ایجاد شود که از این تعداد بخشی بر عهده اداره کل دامپزشکی استان است که در شش ماهه اول 36 فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی و 47 فرصت شغلی برای افراد غیر مرتبط و در مجموع 83 فرصت شغلی در قسمت‌های مختلف ایجاد شده است.



وی عنوان کرد: در سال 87 حجم قرار داد با بخش خصوصی 2 میلیارد ریال در سال 88 ، 3 میلیارد ریال و در سال جاری نیز 4 میلیارد ریال بوده است که همه قرار دادها در قالب ماده 88 صورت می‌گیرد.