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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۸:۳۸

موسی پور اعلام کرد:

قم بزودی میزبان رهبر انقلاب خواهد بود / مردم قم چشم انتظار دیدار

قم بزودی میزبان رهبر انقلاب خواهد بود / مردم قم چشم انتظار دیدار

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم از سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهر مقدس قم در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام  محمدحسین موسی‌پور بعد از ظهر سه‌‌شنبه در جمع خبرنگاران از سفر قریب‌الوقوع رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهر مقدس قم خبر داد و گفت: اقشار مختلف مردم از هم اکنون خود را برای میزبانی حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی آماده کرده و شور و اشتیاق وصف‌ناپذیر در میان آحاد جامعه بوجود آمده است.

استاندار قم خاطرنشان کرد: ایشان در این مدت دیدارها و برنامه‌های گسترده‌ای خواهند داشت که مطلع آن استقبال عمومی و سخنرانی معظم له در جمع اقشار مختلف مردم خواهد بود.

وی در ادامه افزود: دیدار با علما و اساتید، طلاب و فضلای حوزه علمیه، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، حضور در جمع بسیجیان استان، دیدار با مدیران و مسئولان نهادها و دستگاه‌های اجرایی از جمله برنامه‌های سفر آیت الله العظمی خامنه ای می باشد.

استاندار قم در پایان گفت: سفر ولی امر مسلمین نقطه عطفی در تاریخ این استان و مایه خیرات و برکات فراوان خواهد بود.

کد مطلب 1164995

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