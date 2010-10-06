مدیران بجنوردی از ظرفیت پتروشیمی خراسان استفاده نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت شامگاه سه شنبه در بازدید از مجتمع پتروشیمی با بیان اینکه ساختار مدیریتی که در اینجا است می تواند با ظرفیت بیشتری کار کند، افزود: اداره کل صنایع و معادن برنامه ریزی نماید تا تمام صنعتگران استان از کارگاه قطعه سازی این مجتمع بازدید کنند، تا ظرفیت و پتانسیل آنرا بشناسد.

وی با اشاره به تولید انواع قطعات در کارگاه این مجتمع تصریح کرد: محیطی که قطعه سازی داشته باشد محیطی زنده و پویا است که سایر صنایع موجود در استان می تواند از قطعات تولیدی این کارگاه استفاده کنند.



وی اذعان کرد: کارگاه قطعه سازی مجتمع پتروشیمی خراسان می تواند امیدی برای استان و صنعتگران باشد.



وی اظهار داشت: در کنار این واحد صنعتی کارگاههای متعددی در سطع استان با استفاده از مواد اولیه تولیدی این مجتمع برای فعال شوند.



وی با اشاره به کاربرد و تاثیرگذاری واحد پتروشیمی خراسان بیان کرد: این واحد جزو واحدهای تاثیرگذار کشور است، واحد سرزنده و فعالی است که کاربرد ملی و فرا ملی دارد.



استاندار خراسان شمالی گفت: پتروشیمی خراسان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه استان است که باید استان از این ظرفیت به صورت مطلوب استفاده کند و واحدهای این مجموعه به صورت مستقل با نگاه اقتصادی فعال است.



مدیرعامل مجتمع پتروشیمی خراسان نیز در این جلسه گفت: این مجتمع در فضایی به مساحت 200 هکتار احداث شده که فضای صنعتی آن 30 هکتار است و کار مهندسی آن سال 1371 شروع و به بهره برداری رسید.



اسدالله رستگار پور افزود: مجتمع پتروشیمی در حال حاضر هیچ بدهی ندارد و از واحدهای سود ده است و با استفاده از نیروهای متخصص که 98 درصد آنها بومی هستند شاخصهای بسیار خوبی را بدست آورده است.



مدیرعامل مجتمع پتروشیمی خراسان گفت: بیشترین قطعات مورد نیاز این مجتمع پتروشیمی در کارگاه قطعه سازی مجتمع تولید می شود و امروز نه تنها در خصوص این که ما را تحریم کرده اند به خود کفایی رسیده ایم بلکه نیاز واحدهای پتروشیمی دیگر در سطح کشور را نیز تامین می کنیم.