ترکیه نخستین ماهواره اطلاعاتی خود را به فضا می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترکیه قصد دارد نخستین ماهواره جمع آوری اطلاعات خود را تا سال 2012 میلادی راهی فضا کند. "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور با بیان این مطلب، هدف از این اقدام را شناسایی مواضع کردهای مخالف آنکارا و مبارزه با آنان عنوان کرد.

به گفته وی ماهواره جاسوسی "گوک ترک" که نخستین ماهواره از نوع خود است به یاری ارتش ترکیه در مبارزه با اعضای حزب منحله کارگران کرد (پ. ک. ک.) در شمال عراق می آید.

اردوغان که در بین اعضای حزب عدالت و توسعه سخن می گفت، افزود: گوک ترک توسط وزارت دفاع ترکیه و با همکاری چند شرکت ارتباطی اروپایی طراحی شده است. طبق این گزارش هزینه تولید این ماهواره حدود 344 میلیون دلار برآورد شده است.

در حال حاضر ترکیه با استفاده از امکانات ماهواره های جاسوسی آمریکا، مواضع کردهای مخالف را شناسایی و به حمله به آنها مبادرت می کند. از زمان آغاز درگیریهای نظامی ارتش ترکیه با کردهای پ. ک. ک. در سال 1984 تا کنون حدود 40 هزار نفر از جمله غیرنظامیان کشته شده اند.

گفتنی است درگیریهای نظامیان این کشور با پ. ک. ک. از ماه آگوست و بدنبال اعلام آتش بس یکطرفه از جانب کردها متوقف شده است. اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان عملیات خود علیه نیروهای ترکیه را متوقف کردند.