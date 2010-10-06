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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۸

برای حضور در بازی‌های آسیایی؛

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو در چند وزن برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد قصد دارد به منظور گزینش ترکیب نهایی این تیم برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو در چند وزن مسابقه انتخابی برگزار کند.

انتخاب چند کشتی گیر نظیر مهدی تقوی، صادق گودرزی و فردین معصومی در اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو قطعی شده است و کادر فنی در مورد چهار وزن 55، 60، 84 و 96 کیلوگرم هنوز دچار تردید است.

برای انتخاب نفرات برتر در این اوزان قرار است در اوایل آبان‌ماه و در آغاز مرحله سوم اردو، مسابقات انتخابی در در دو تا سه وزن از میان این اوزان با حضور چند کشتی گیر برگزار شود تا فرد برتر راهی گوانگجو شود.

مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو 28 آبان‌ماه تا 5 آذرماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1165011

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