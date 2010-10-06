به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای انتخاب ملی پوشان اوزان 60 و 66 کیلوگرم این تیم جهت حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو دچار تردید بود.

با بررسی عملکرد امید نوروزی و حمید باوفا، نفرات مورد نظر وزن 60 کیلوگرم، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تصمیم گرفت بار دیگر مانند رقابت‌های جهانی مسکو به نوروزی، کشتی گیر شیرازی اعتماد کند. نوروزی در مسکو به مقام دهم جهان رسید.

کادر فنی هنوز در مورد ملی پوش وزن 66 کیلوگرم دچار تردید است اما شانس سعید عبدولی، ملی پوش تیم ایران در رقابت‌های جهانی بسیار بیشتر از علی محمدی است.

حمید سوریان (55 کیلوگرم)، فرشاد علیزاده (74 کیلوگرم)، طالب نعمت‌پور (84 کیلوگرم)، بابک قربانی (96 کیلوگرم) و امیر علی‌اکبری (120 کیلوگرم) دیگر ملی پوشان تیم ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو هستند.

مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو از روز سه شنبه هفته جاری در خانه کشتی تهران آغاز شده است و تا روز 24 مهرماه ادامه دارد.