70 هزار مدرسه به آی سی تی متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید حاجی بابایی شامگاه سه شنبه در جمع فرهنگیان گلستان با تاکید بر تدوین سند ملی آموزش و پرورش افزود: در سند ملی آموزش و پرورش جایگاه معلم، مدرسه و دانش‌آموزان شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به مصوب کردن برنامه درس ملی گفت: درس ملی آموزش و پرورش نقشه‌ راه کتاب‌های درسی است که منحنی رشد این کتاب‌ها در برنامه نشان داده می‌شود.

وی گفت: در آزمون استخدامی اخیر، 15 هزار معلم ورزش متخصص و نخبه در سال تحصیلی جدید وارد آموزش و پرورش شده‌اند.

وی با اشاره به استخدام 10 هزار مشاور در سال تحصیلی جدید اظهار داشت: این مشاوران به 12 هزار مشاور موجود در آموزش و پرورش افزوده شده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: بزرگترین ضربه به آموزش و پرورش نگاه نکردن به دوره‌ ابتدایی است.

وی با اشاره به فعالیتش در طول 10 ماه گذشته در آموزش و پرورش اظهار داشت: 40 پروژه یعنی در هر هفته یک پروژه یا مطالعه، در حال مطالعه، اجرا، در حال اجرا و یا به اجرایی شدن رسیده است.