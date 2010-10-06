لیگ برتر تکواندو از جمعه آغاز می شود/جدال گاز فجرجم و دانشگاه آزاد در هفته اول

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی روز جمعه در خانه تکواندو آغاز می شود که تیمی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این مسابقات حضور ندارد. باشگاه فولاد ماهان که با تیمی جوان فصل گذشته قهرمان لیگ تکواندو شده بود، قید سرمایه گذاری در تکواندو را زد تا امتیاز این تیم به باشگاه سایپا واگذار شود و در نهایت هم سایپا موفق نشد، بازیکنان برجسته این تیم را حفظ کند.

همانند فصل گذشته یک دیدار جذاب و دیدنی سرآغاز رقابت‌های لیگ برتر تکواندو خواهد بود. گاز فجر جم که سال گذشته در هفته نخست با هدایت علی تاجیک موفق شده بود دانشگاه آزاد را غافلگیر کند، این فصل هم در هفته اول مقابل دانشگاه آزاد صف‌آرایی خواهد کرد.

هر چند ترکیب دو تیم نسبت به فصل گذشته چندان تغییری نداشته اما لزوم ثبت‌نام تکواندوکاران لیگی در بانک اطلاعلاتی فدراسیون برای صدور کارت بازی و مشکل سایت ورودی این بانک موجب دلخوری کادر فنی و سرپرستان تیم‌ها شده است. بسیاری از تیم‌ها به دلیل همین مشکل موفق نشده‌اند تا بازیکنان خود را ثبت‌نام کنند.

به هر حال لیگی که فصل گذشته به دلیل استفاده از هوگوی الکترونیکی و قانون بازبینی فیلم مسابقات یک سال کم حاشیه را پشت سر گذاشت از روز جمعه با حضور اعضای تیم ملی آغاز می شود تا باز هم در این رشته المپیکی شاهد جنب و جوش خاصی باشیم.

- برنامه کامل دیدارهای هفته‌های اول و دوم مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته اول:

* مجتمع جوانه - شهرداری بندرعباس

* گاز فجر جم - دانشگاه آزاد اسلامی

* راه و ترابری زنجان - مقاومت بسیج

* شرکت ملی حفاری - قوامین ناجا