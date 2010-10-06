به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور از فردا پنجشنبه و به مدت دو روز به میزبانی تهران در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

این رقابت‌ها با حضور کشتی گیران فرنگی کار جوانی از استان‌های سراسر کشور در هشت وزن برگزار خواهد شد و در هر روز مسابقات چهار وزن برگزار می شود.

محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و ناصر نوربخش و خلیل رشید محمدزاده سرمربیان تیم‌های کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان کشورمان به عنوان اعضای کمیته فنی بر این رقابت‌ها نظارت خواهند کرد.

این مسابقات عصر روزهای پنجشنبه و جمعه از شبکه پنجم سیما به صورت مستقیم پخش می شود.