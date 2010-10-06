مرتضی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: زمانی که اعلام شد تیم‌ها برای حضور در لیگ باید از طریق سایت بانک اطلاعاتی فدراسیون نسبت به ثبت‌نام بازیکنان خود اقدام کنند از مسئولان سازمان لیگ خواستم که این سایت را به طور آزمایشی فعال کنند تا معایب آن رفع شود اما آقایان به جای توجه به این درخواست فقط خندیدند!

وی ادامه داد: من به صراحت گفتم که هر کاری در اول راه مشکلاتی دارد و این سایت نیز از این قاعده مستثنی نیست اما دوستان ما را به بی‌اطلاعی از علم رایانه و اینترنت محکوم کردند اما حالا که دلیل مشکلات را می خواهیم جوابی که ندارند هیچ، می گویند دو هفته دیگر مراجعه کنید!

سرمربی گاز فجر جم خاطر نشان کرد: در لیگ برتر هر بازی حکم یک فینال را دارد و تیم ما در هفته اول و دوم دو بازی مهم پیش رو دارد. برای این دو مسابقه مهم چرا نباید از نفرات اصلی خود به دلیل مشکلی که سایت فدراسیون دارد استفاده کنیم؟ این مشکل سازمان لیگ است و متاسفانه به همه تیمها لطمه وارد آورده است.

کریمی در مورد بازی با دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد تیم خوب و پرمهره‌ای است اما فکر می کنم این تیم هم مشکل ما را داشته باشد. تیم ما تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته و آماده بازی با هر حریفی است اما مشکلاتی که به دلیل عدم ثبت نام برخی بازیکنان برای ما پیش آمده است باعث شده با کمبودهایی روبه‌رو شویم.

مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز جمعه هفته جاری با برگزاری دیدارهای هفته اول و دوم آغاز خواهد شد.