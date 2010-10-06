سیدنعمت خلیفه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سال گذشته همانند فصل جاری به قید قرعه باید بازی نخست خود را با تیم گاز فجر جم برگزار می کردیم که در این دیدار ما مقابل این تیم خوب و جوان غافلگیر شدیم اما برای بازی روز جمعه برنامه داریم و با هدف شکست حریف به میدان می رویم.

وی در مورد مشکل بانک اطلاعاتی فدراسیون تکواندو گفت: اکثر بازیکنان فصل گذشته خود را حفظ کرده و تنها میثم باقری را در وزن دوم برای این فصل به جمع نفرات تیم دانشگاه آزاد اضافه کرده‌ایم اما به دلیل همین مشکل موفق نشدیم او را ثبت‌نام کنیم. من پیشنهاد می کنم که برای هفته اول فدراسیون برنامه‌ای داشته باشد تا تیم‌ها از تمام نفرات خود استفاده کنند و زمانی که مشکل سایت رفع شد تیم‌ها نفرات خود را ثبت کنند.

سرمربی تیم تکواندو دانشگاه آزاد در مورد حضور بازیکنان این تیم در تمرینات تیم ملی گفت: به نظر نمی رسد مشکلی داشته باشیم، براساس اطلاعات ما تمرینات تیم ملی در این هفته چندان پرفشار نبوده است. به همین دلیل نفرات ملی پوش ما می توانند بدون مشکل از روز پنجشنبه به تمرینات تیم باشگاهی خود ملحق شوند.

خلیفه در پایان گفت: این هفته دو بازی سخت مقابل گار فجر جم و ملی حفاری داریم، تلاش می کنیم تا از همین هفته نخست امتیازات لازم را کسب کرده و برای قهرمانی راه خود هموار کنیم.

دیدارهای هفته نخست مسابقات تکواندو قهرمانی باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری برگزار می شود.