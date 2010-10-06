به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاراته بین‌المللی اتریش طی روزهای 17 و 18 مهرماه برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها به لیگ طلایی اروپا معروف است و همه ساله با حضور بهترین تیم‌های دنیا برگزار می شود. تیم ملی ایران نیز با چهار کاراته‌کا در این مسابقات به روی تاتامی خواهد رفت.

محمد قاسمی، امیر مهدی‌زاده، جاسم ویشگاهی و ذبیح الله پورشیب به سرمربیگری مسعود رهنما و مربیگری شهرام هروی در این مسابقات شرکت خواهند کرد. همچنین محسن اشرفی و تیم برادران باتوانی با هدایت اکبر اکرامی در بخش کاتای انفرادی و تیمی در رقابت‌های لیگ طلایی اروپا شرکت می کنند.

عباس احمدپناهی، رئیس فدراسیون کاراته سرپرستی تیم کشورمان را در مسابقات لیگ طلایی اروپا برعهده دارد. ضمن اینکه جاسم ویشگاهی که به دلیل مصدومیت حضورش در این تورنمنت در پرده ابهام قرار داشت با مجوز دکتر رازی راهی اتریش خواهد شد.