  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۸:۱۵

شیخ الاسلامی:

نرخ بیکاری به هفت درصد می رسد

نرخ بیکاری به هفت درصد می رسد

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: طبق برنامه پیش بینی شده نرخ بیکاری را در کشور باید به هفت درصد کاهش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر سه شنبه در نشست فنی و حرفه ای گلستان افزود: با توجه به آمار بیکاری، امسال باید 1.5 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود و تاکنون مطابق برنامه پیش رفته ایم.

وی با بیان اینکه سرپنجه های توانا، کار و تولید را به ثروت تبدیل می کند، گفت: ارائه آموزشهای مهارتی فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال جوانان است. 
  
وی با اشاره به نرخ بیکاری در کشور و استان گلستان اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی کشور به دنبال ایجاد اشتغال هستند و به جرات باید گفت که در همه بخش‌ها برای ایجاد اشتغال تلاش می شود.

وی یادآور شد: تاکنون مطابق برنامه پیش رفته ایم و وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: ملاک ارزیابی مدیران کشور براساس میزان موفقیت آنها در اشتغالزایی است.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: باید در تمام کشور به مهارت آموزی به عنوان یک اولویت توجه شود زیرا هم اکنون عدم آموزش مهارت های لازم مهمترین ضعف نیروی کار در کشور است.

وی گفت: مهارت آموزی از جمله موارد مهم در تربیت نیروی کار ماهر و مجرب است و باید در کنار توجه به آموزه های آکادمیک و دانشگاهی به آموزشهای فنی و حرفه ای توجه شود.

کد مطلب 1165027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها