نرخ بیکاری به هفت درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر سه شنبه در نشست فنی و حرفه ای گلستان افزود: با توجه به آمار بیکاری، امسال باید 1.5 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود و تاکنون مطابق برنامه پیش رفته ایم.

وی با بیان اینکه سرپنجه های توانا، کار و تولید را به ثروت تبدیل می کند، گفت: ارائه آموزشهای مهارتی فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال جوانان است.



وی با اشاره به نرخ بیکاری در کشور و استان گلستان اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی کشور به دنبال ایجاد اشتغال هستند و به جرات باید گفت که در همه بخش‌ها برای ایجاد اشتغال تلاش می شود.

وی یادآور شد: تاکنون مطابق برنامه پیش رفته ایم و وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: ملاک ارزیابی مدیران کشور براساس میزان موفقیت آنها در اشتغالزایی است.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: باید در تمام کشور به مهارت آموزی به عنوان یک اولویت توجه شود زیرا هم اکنون عدم آموزش مهارت های لازم مهمترین ضعف نیروی کار در کشور است.

وی گفت: مهارت آموزی از جمله موارد مهم در تربیت نیروی کار ماهر و مجرب است و باید در کنار توجه به آموزه های آکادمیک و دانشگاهی به آموزشهای فنی و حرفه ای توجه شود.