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۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۸:۴۰

مسابقات پيشكسوتان ووشو برگزارمي شود

يكدوره تلاش كارگاهي تمرين و بدنسازي بانوان با نظارت كميته آموزش فدراسيون ووشو در مجموعه ورزشي انقلاب تهران برگزارشد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره 30 شركت كننده حضورداشتند كه به صورت تئوري وعملي با سرفصلهايي چون: تمرينات ميداني، آزمايشگاهي، سنتهاي بدنسازي، تقسيم بندي تمرينات، انعطاف پذيري، تستهاي كوير وبروس و... انجام شد.

برگزاري مسابقات پيشكسوتان ووشو
رييس كميته پيشكسوتان فدراسيون ووشوازبرگزاري مسابقات اين رده پس ازماه مبارك رمضان خبر داد. قدرت اله داودي دراين خصوص گفت: اين مسابقات بصورت آزاد كشوري ودررده هاي سني 35 تا 45، 45 تا 55 و55 تا 69 سال در5 وزن سانشووفرم هاي سنتي ومسابقاتي تالوباهدف ارج نهادن به پيشكسوتان ووشو برگزارخواهد شد.

کد مطلب 116503

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