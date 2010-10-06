یارانه مطبوعات محلی استان قزوین عادلانه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمد حسین شفیعی ها سه شنبه شب در جلسه هم اندیشی با مدیران مسئول، سردبیران نشریات محلی که در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: رسانه ها باید در جامعه نشاط و امید ایجاد کنند نه آنکه با سیاه نمایی و تخریب دولت موجب نا امیدی و یاس مردم شوند.

وی افزود: برخی در رسانه جوری قلم می زنند که گویی دولت در این چند سال هیچ کاری نکرده است که در نشریه خود از آن چیزی نمی گویند و هرچه انتقاد است از دولت مطرح می کنند.

شفیعی ها تصریح کرد: انتقاد سازنده از دولت هیچ ایرادی ندارد و در این زمینه محدودیتی نداریم اما هجمه به دولت در این دوره سابقه نداشته و عده ای از حد اعتدال خارج شده اند و با افراط و تفریط از انعکاس خدمات انجام شده دوری کرده اند.

وی گفت: باید حرمت قلم را نگهداریم و از اخلاق دور نشویم و سردبیران و مدیران مسئول وظیفه دارند هم خود پایبند اخلاق باشند و هم خبرنگاران و همکاران نشریه خود را به رعایت آن ملزم کنند تا دچار مشکل نشویم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: در نقد نباید روی ارزشها و اخلاق و دایره انصاف پا بگذاریم بلکه باید واقعیتها را آنگونه که هست و مصلحت جامعه ایجاب می کند منعکس کنیم.

وی گفت: رسالت مطبوعات افزایش بصیرت مردم است و تلاش می کنیم مشکلات رسانه ها و مطبوعات در خانه مطبوعات رسیدگی و حل و فصل شود.

قانون مطبوعات اعمال می شود

وی نظارت و ارزیابی مطبوعات محلی را برای ساماندهی فعالیتها و توزیع عادلانه یارانه ها از برنامه های امسال دانست و افزود: تمامی اشکالات و نواقص و تخلف نمایندگی مطبوعات سراسری و محلی در استان که برخلاف قانون مطبوعات فعالیت کنند استخراج شده و در صورت مغایرت با قانون ابتدا تذکر داده می شود ودر صورت عدم اصلاح با نشریه برخورد قانونی خواهد شد.

وی یادآور شد: همه مطبوعات باید دفاتر مالی پلمب شده داشته باشند و با کسانی که بطور همزمان مسئولیت چند نشریه سراسری را برعهده گرفته اند برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: رسالت خانه مطبوعات تدوین منشوری اخلاقی است تا همه ملزم به رعایت آن باشند و هرکس رعایت نکرد برخورد شود.

شفیعی ها در مورد حمایت از خبرگزاری های رسمی فعال استان هم قول مساعد داد.

انحصاری شدن آگهی ها غیر کارشناسی بود

این مسئول افزود: انحصاری شدن آگهی ها در یک روزنامه رسمی دولتی غیر کارشناسی و نسنجیده بود که بسیاری از مطبوعات را دچار مشکل کرد لذا امیدواریم با پیگیری های انجام شده دولت آن را اصلاح کند.

حامی همه مطبوعات فعال استان هستیم

مهدی رمضانی معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم در این نشست گفت: تمام نشریات و رسانه های مکتوب که در چارچوب قانون در استان فعالیت می کنند از حمایت ارشاد برخوردارند و نگاه ما ارشادی و حمایتی است.

وی افزود: خط قرمزها در جامعه مشخص است و ما هم نگاه افراطی نداریم و راضی نیستیم هیچ نشریه ای تعطیل شود اما انتظار داریم همه رسانه ها بر طبق قانون حرکت کنند تا مشکلی پیش نیاید.

رمضانی پرداخت یارانه مطبوعات در گذشته را ناقص خواند و تصریح کرد: از این پس توزیع یارانه ها بر اساس ارزیابی و چارچوب تعیین شده شامل وضعیت شمارگان و برگشتی نشریه، انتشار منظم، تیتر و عکس اول، اخبار اختصاصی و تولیدی، صاحبه بر اساس نیاز مردم و جامعه و ترویج فرهنگ ایرانی انجام خواهد شد.

علی علیمحمدی رئیس خانه مطبوعات استان قزوین هم از ساماندهی بانک اطلاعاتی خبرنگاران خبر داد و گفت: با دریافت نظر کارشناسی اصحاب رسانه نسبت به ساماندهی فعالیت خبرنگاران و ارتقاء کیفیت کار آنها با برگزاری کلاس های آموزشی اقدام خواهد شد.

وی در خصوص انحصاری شدن اگهی ها در روزنامه دولت ومشکلات ایجاد شده برای مطبوعات محلی یادآور شد: از طریق مراجع قانونی و انعکاس دیدگاه فعالان مطبوعات محلی از استاندار قزوین درخواست کرده ایم که در حل مشکل به ما کمک کنند که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد با تشکیل جلسه با حضور استاندار و مسئولان نشریات محلی در مورد پیگیری لغو مصوبه انحصاری شدن درج آگهی در روزنامه دولت اقدام عاجلی صورت گیرد.

در ادامه سردبیران و مدیران مسئول نشریات محلی سئوالات و مشکلات خود را مطرح کردند و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به آنها پاسخ داد.