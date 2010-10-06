حجت الاسلام بلک در گفتگو با خبرنگا مهر در اهواز اظهار داشت: همه علوم به انسان آرامش می دهند اما تحصیل در راه معارف اسلامی این آرامش را چندین برابر می کند و دلیل اصلی آن شناخت بهتر خداوند متعال است.

مشاور فرهنگی و امور روحانیون استاندار خوزستان تصریح کرد: از ابتدای راه اندازی این مدارس به دنبال کمیت نبوده ایم و هدف اصلی ما از این مدارس تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای انقلاب اسلامی است.



بلک در ادامه تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، کیفیت این مراکز آموزشی و تقویت بنیه علمی دانش آموزان این مدارس است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان عنوان کرد: دانش آموزان مدارس صدرا می خواهند پاک زندگی کنند بنابراین با تحصیل در رشته معارف اسلامی به این مهم دست می یابند.



بلک افزود: رشته تحصیلی در مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در واقع دریافت معارف قرآن کریم است و این رشته تحصیلی معارف اسلامی را در دانش آموزان این رشته بیشتر متجلی می سازد.



وی راه‌ اندازی دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی را گامی موثر در راستای حفظ هویت دینی دانست و بیان کرد: آموزش نیروهای متخصص در زمینه فرهنگ دینی از وظایف این مراکز است.



مشاور فرهنگی و امور روحانیون استاندار خوزستان بیان کرد: دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی می توانند پس از دریافت دیپلم یا مقطع پیش دانشگاهی در آزمونهای ورودی حوزه های علمیه شرکت کرده و پس از پذیرش، با ارائه درخواست کتبی در امتحان ارتقایی ثبت نام کنند و پس از قبولی در پایه ها بالاتر ادامه تحصیل دهند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار داشت: دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی می توانند پس از دریافت دیپلم و پایان دوره پیش دانشگاهی در زیر مجموعه کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی شرکت کرده و پس از قبولی با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند می توانند از میان تمامی رشته های زیر مجموعه ادبیات و علوم انسانی انتخاب رشته کرده و ادامه تحصیل دهند.



بلک عنوان کرد: دانش آموزان سال سوم راهنمایی که معدل آنها 18 به بالا و نمره انضباط آنها 20 باشد می توانند طبق زمانبندی با مراجعه به دبیرستانهای معارف و یا دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی استان خوزستان نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.



وی همچنین گفت: خوشبختانه در سال تحصیلی جدید بهره برداری از دبیرستان علوم و معارف پسرانه شهرستان آبادان نیز آغاز شده است.



وی افزود: در سال شروع به کار این مرکز، 38 دانش آموز پایه اول ثبت نام کرده اند که برای این افراد علاوه بر بهره مندی از درسهای معمول دبیرستان، برنامه های فوق العاده ای همچون حفظ و قرائت قران کریم، کلاسهای هنری، مسابقات قرآنی و اردوهای درون و برون استانی در طول سال در نظر گرفته شده که برای این امر از اساتید برجسته استان دعوت به همکاری شده است.