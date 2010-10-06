300 هزار تن نمک آبی در خوزستان استخراج شده است

بختیار رازانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این نمک از دو معدن نمک بندر امام خمینی و بندر ماهشهر استخراج شده و این دو معدن تنها معادن استخراج نمک آبی در خاورمیانه هستند.

رازانی با اشاره به اینکه استخراج این نمک به عهده بخش خصوصی است، افزود: بخش عمده ای از نمک به دست آمده در این دو شهر به مصارف پتروشیمیهای مستقر در منطقه ویژه ماهشهر می رسد.



وی همچنین عنوان کرد: در استان خوزستان هم اینک 210 معدن دارای پروانه بهره برداری به ثبت رسیده ولی با این وجود تنها 150 معدن در خوزستان در حال حاضر فعال هستند که بخش عمده ای از این معادن به تولید و استخراج مواد ساختمانی و معدنی فعالیت دارند.



معاون سازمان صنایع و معادن با اشاره به کشف 17 معدن جدید در استان خوزستان گفت: خیره قطعی مواد معدنی این معادن حدود 76 میلیون و 500 هزار تن است.



معاون معدنی سازمان صنایع و معادن خوزستان گفت: در نیمه نخست سال جاری 24 پروانه بهره‌برداری از معادن استان صادر شده که استخراج مواد معدنی از این تعداد معدن معادل بیش از دو میلیون تن ماده معدنی در هر سال است.

