کشاورزان خوزستانی با مسائل اقتصادی و حقوقی آشنا شدند

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این دوره های آموزشی با محور قانون کار و تامین اجتماعی بازاریابی و بازرگانی محصولات کشاورزی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اقتصاد کشاورزی، آموزش اساسنامه شرکتها و مسائل حقوقی و بازرسی برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این دوره ها در قالب 10 دوره ی آموزشی و 573 نفر روز برگزار شده، اذعان داشت: این دوره های آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی کارکنان شرکتهای تعاونی برای ارتقای سطح معیشتی و بالا بردن رفاه اقتصادی روستائیان و کشاورزان برگزار شده است.



رئیس سازمان تعاون روستایی خوزستان تصریح کرد: این دوره ها ویژه انبارداران اتحادیه ها و شرکتها، مدیران عامل، بازرسان، حسابداران و اعضای هیئت مدیره تعاون روستایی استان برگزار شد.



خواجوی همچنین در ادامه از خرید انواع محصولات کشاورزی از کشاورزان شهرستان دزفول خبر داد و گفت: 56 هزار تن محصولات کشاورزی از کشاورزان دزفول در شش ماه اول سال به صورت تضمینی خریداری شد.



وی اظهار داشت: این مصحولات شامل 55 هزار و 650 تن گندم معمولی و دروم و 245 تن دانه روغنی کلزا و 202 تن جو است.

رئیس سازمان تعاون روستایی خوزستان اذعان داشت: این میزان محصولات کشاورزی از طریق پنج مرکز خرید محصولات کشاورزی و توسط شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان خریداری شد.



خواجوی اضافه کرد: در همین مدت نیز 58 هزار تن ذرت خریداری شده سال 88 به شهر و استانهای دیگر حمل شد.

