نوجه به اخلاق قرآنی از آسیبهای اجتماعی جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی نشست علمی تخصصی آسیب شناسی اجتماعی با مشارکت نیروی انتظامی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

در این نشست که سه شنبه شب برگزار شد سردار جعفری نسب فرمانده انتظامی استان گفت: بهترین راه برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی توجه به اخلاق قرآنی است.

وی افزود: امروز ما برای اینکه جوانان را به علم و دانش مجهز کنیم از همه امکانات استفاده می کنیم اما برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج احکام اخلاقی توجه ویژه صورت نگرفته است.

سردار جعفری نسب تصریح کرد: در محیط های دانشگاهی در کنار توجه به فراگیری دانش باید به امور دینی و آموزه های احلاقی هم توجه بیشتری شود زیرا جامعه ای که ارزشهای دینی در آن رواج داشته باشد کمتر آسیب می بیند.

انوشه از استادان دانشگاه تهران نیز در این نشست از دانشگاه به عنوان مکانی مقدس یاد کرد و افزود: ماموریت مهم دانشگاه با تامین امکان تحصیل علم و دانش، فرهنگسازی است.

وی اظهار داشت: برای حل مشکلات اجتماعی به کار فرهنگی نیازمندیم تا باشناسایی ریشه ای مشکلات و آسیب های اجتماعی

نسبت به حل آنها اقدامی کارشناسی کنیم.