رضا دریانوش در آستانه اکران عمومی فیلم "جای خالی آقا و خانم ب" به خبرنگار مهر گفت: مستندهای ما عمدتا روایت‌های خوبی ندارند به همین دلیل کمتر مورد توجه پخش کننده‌ها برای اکران قرار می‌گیرند. از طرفی تعداد مستندهای بلندی که در طول سال ساخته می شود بسیار کم هستند، به همین دلیل پروسه نمایش عمومی آنها با تاخیر انجام می‌شود.

وی افزود:سال گذشته نمایش عمومی فیلم "تهران انار ندارد" مسعود بخشی با استقبال خوبی در سینماها روبرو شد. این موضوع آغازگر اتفاق مناسبی در اکران آثار مستند بود. امیدوارم فیلم "جای خالی آقا و خانم ب" نیز بتواند به چنین موفقیتی دست یابد.

دریانوش ادامه داد:این مستند به نوعی می تواند مخاطب را تا پایان در داخل سالن بنشاند و این ویژگی برای جذب مخاطب بسیار تاثیر گذار است. از طرفی اگر فقط یک سوم هزینه تبلیغات یک اثر بلند سینمایی را صرف فیلم مستند کنند، قطعا ما در گیشه به نتیجه مطلوبی می رسیم.

"جای خالی آقا و خانم ب" ساخته مشترک فیما امامی و رضا دریانوش داستان یک زوج نابارور ایرانی است که تحت فشارهای مختلف اجتماعی تحت عمل ای وی اف (لقاح مصنوعی) قرار می‌گیرند ولی مشکلات و فشارهای مالی ناشی از انجام این عمل و جواب منفی آزمایشگاه باعث می‌شود تا زندگی مشترک آقا و خانم ب به بن بست برسد و راهی جز طلاق برای آنها باقی نماند.

اکران عمومی این فیلم در نیمه دوم مهرماه به صورت تک سانس در سینماهای آزادی و پردیس سینمایی ملت به روی پرده می‌رود. مستند بلند "جای خالی آقا یا خانم ب" جایزه بزرگ سومین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت و سیمرغ بلورین بخش چشم واقعیت بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را به دست آورده و همچنین در چند جشنواره خارجی نیز به نمایش در آمده است.