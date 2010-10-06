رادیو معارف 17 درصد مخاطب دارد/ ساخت نمایش بدون موسیقی دشوار است

حجت الاسلام محمد لطفی نیاسری، مدیر رادیو معارف در پاسخ به این سئوال که این شبکه رادیویی برای جذب جوانان سعی میکند از چه ساختارهایی در برنامهسازی بهره ببرد به خبرنگار مهر گفت: برای جذب جوانان سعی کردهایم به موضوعهای مورد توجه جوانان در قالب ساختارهای متنوع برنامهسازی بپردازیم تا برنامههای رادیو معارف برایشان جذاب باشد. مثلاً اگر قرار است موضوع عفاف و حجاب را مورد بررسی قرار دهیم سعی میکنیم خیلی عمیق به این مبحث بپردازیم تا آموزش لازم را جوانان ببینند.
وی در ادامه افزود: یا به مشکلات دانشجویان و دغدغههای ذهنی آنها به لحاظ مباحث سیاسی، اجتماعی و خانوادگی میپردازیم. این شبکه رادیویی به عنوان یکی از کانونهای تولید سئوال ماموریت دارد تا مباحث معارفی و دیگر مضامین به دقت برای جوانان مورد بررسی قرار بگیرد تا اگر آنها نسبت به مسائل اعتقادی سئوال دارند پاسخهای مناسب هم دریافت کنند. ما تمام سئوالات جوانان را مورد توجه قرار میدهیم و همیشه جدی نگاه میکنیم.
لطفی نیاسری با اشاره به قالبهای متنوع برنامهسازی گفت: در رادیو معارف با استفاده از قالبهای متنوع برنامهسازی همچون گفتگو، نمایش، ترکیبی و گزارش سعی میکنیم جذابیت لازم را برای شنوندگان داشته باشد یا مسابقههای متنوع با موضوعهایی همچون اندیشه مطهری و ... پخش میکنیم. یا برای هفته دفاع مقدس نمایشی جذابی تهیه کرده بودیم. در شش ماهه دوم هم نمایش "رضوان" بر مبنای کتاب داستان راستان شهید مطهری پخش میکنیم.
مدیر رادیو معارف درباره اینکه نمایشهای رادیویی از تولیدات خود شبکه است یا مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه میکند، گفت: تولید شبکه است. البته سفارش کار به مرکز هنرهای نمایشی رادیو دادهایم، اما هنوز بعد از یک سال به نتیجه نرسیدهایم.
وی درباره اینکه چرا هنوز به توافق با مرکز هنرهای نمایشی رادیو نرسیدهاند، گفت: همانطور که میدانید تولید نمایش رادیویی آن هم بدون موسیقی کار دشواری است و نمیتوان خیلی راحت این کار را انجام داد. بنابراین دوستان ما در این مرکز در حال طراحی هستند. ما در رادیو معارف از موسیقی استفاده نمیکنیم، بلکه از همخوانیها بهره میبریم. به همین دلیل تولید نمایش برای رادیو معارف ساده نیست.
لطفی نیاسری در پاسخ به این سئوال که موسیقی یکی از ابزارهای مهم در رادیو محسوب میشود، آیا برای تهیه برنامه و جذب جوانان با مشکل رو به رو نمیشوید، توضیح داد: نه، تجربه نشان داده که میتوان بدون موسیقی هم جوانان را برای برنامههای رادیویی جذب کرد. ما تلاش میکنیم ساختارها برای شنوندهها جذابیت لازم را داشته باشد.
وی درباره اینکه آماری از شنوندگان رادیو معارف دارید یا نه؟ گفت: طبق آخرین نظرسنجی رادیو معارف 17 درصد مخاطب دارد که این آمار برای شبکه تخصصی خیلی خوب است.
مدیر رادیو معارف درباره اینکه اما 17 درصد آمار خوبی نیست، افزود: اتفاقاً با توجه به دیگر شبکههای رادیویی آمار مناسبی است. از سوی دیگر در نظرسنجی انجام شده مشخص شده میزان رضایتمندی مخاطبان بالای 90 درصد است.
لطفی نیاسری درباره پرداخت این شبکه به موضوعهای روز گفت: در بیشتر مواقع رادیو معارف اولین شبکهای است که نسبت به موضوعهای مختلف واکنش نشان میدهد و برنامههای مختلف طراحی و پخش میکند. وقتی موضوع اهانت به ساحت قرآن مطرح شد کانالهای فارسی و انگلیسی رادیو معارف برنامههای مختلفی در این باره ساختند و با کارشناسان داخلی و خارجی درباره این مبحث صحبت کردیم.
وی درباره اینکه استقبال مخاطبان از کانال انگلیسی رادیو معارف چگونه است؟ توضیح داد: برای مخاطبان داخلی نظرسنجی میکنیم، اما برای مخاطبان خارج از کشور بیشتر سایت برای نظرسنجی به ما کمک میکند. مخاطبان از سایت "ندای اسلام" بهره میبرنند و شنوندگان از کشورهای مختلف برای ما کامنت میگذارند یا سئوالاتشان را مطرح میکنند.
وی درباره اینکه استقبال مخاطبان از کانال انگلیسی رادیو معارف چگونه است؟ توضیح داد: برای مخاطبان داخلی نظرسنجی میکنیم، اما برای مخاطبان خارج از کشور بیشتر سایت برای نظرسنجی به ما کمک میکند. مخاطبان از سایت "ندای اسلام" بهره میبرنند و شنوندگان از کشورهای مختلف برای ما کامنت میگذارند یا سئوالاتشان را مطرح میکنند.
مدیر رادیو معارف درباره تعامل این شبکه با حوزه علمیه گفت: تعامل خوبی با حوزه علمیه و مراجع داریم. تقریباً 90 درصد از کارشناسانی که در برنامههای این شبکه حضور دارند تحصیلات حوزوی دارند. همچنین ارتباط تلفنی با مراجع گرفته میشود تا پاسخگوی سئوالات جوانان باشند. البته مراجع به دلیل کثرت اشتغال کمتر میتوانند در برنامه حضور داشته باشند، به همین دلیل سعی میکنیم جلسات مراجع را ضبط و بعد پخش کنیم.
لطفی نیاسری در پایان افزود: از سال گذشته برنامههای آموزشی برای مخاطبان طراحی و آنها را ثبت نام کردیم و بعد از پایان دوره آموزشی گواهینامه صادر میکردیم. در شش ماهه دوم مباحث ولایت فقیه را برای آموزش در نظر گرفتیم.
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