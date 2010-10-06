رضا پورحسین، مدیر شبکه هفت درباره جذاب‌تر شدن برنامه‌های این شبکه به خبرنگار مهر گفت: توانسته‌ایم با تغییر نگاه وآموزش غیر مستقیم به سمت مهارت پیش برویم تا جایگاه خوبی در میان مخاطبان داشته باشیم. در واقع مسیری که ما الان در شبکه طی می‌کنیم آموزشی و آن هم غیر مستقیم است. علاوه بر آن تلاش کرده‌ایم از ساختارهای جذاب استفاده کنیم تا برای مخاطبان جذابیت بیشتری داشته باشد.

وی در ادامه افزود: ساختارهای نمایش و مستند برنامه‌ها در شش ماهه دوم تقویت می‌شود. این ساختارها برای مخاطبان جذابیت زیادی دارد. انتقال صرف کلاس مدرسه یا دانشگاه به تلویزیون کار رسانه‌ای نیست، بلکه باید از مزیت نور و تصویر برای کمک به مفاهیم استفاده کنیم، به همین دلیل در شبکه آموزش از ساختارهای مختلف برای جذب مخاطبان استفاده می‌کنیم.

پورحسین درباره ساخت برنامه‌های گفتگومحور چالشی گفت: سعی کرده‌ایم در برنامه‌های گفتگو محور به موضوع‌هایی همچون تحول آموزشی کشور، مهندسی فرهنگی و ... بپردازدیم. در برنامه "ژرفا" که در قالب گفتگو تهیه می‌شود با وزیر آموزش و پرورش آقای حاجی بابایی گفتگوی چالشی داشتیم. قصد داریم با بقیه متولیان آموزش و پرورش کشور چنین گفتگوهایی انجام ‌دهیم.

مدیر شبکه هفت درباره اینکه آیا ساخت سریال‌های آموزشی هم در دستور کارتان قرار دارد، توضیح داد: نه، ساخت سریال در دستور برنامه‌های ما قرار ندارد.