افزایش شش درصدی تلفات جاده ای در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رمضان نادری شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از رانندگان و مدیران نمونه ترافیکی استان کردستان اظهار داشت: رشد تلفات ناشی از تصافات رانندگی در استان کردستان در طول شش ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 88، در حالی اتفاق می افتد که میزان بار ترافیکی در استان هر روز افزایش می یابد و پلیس راه با همکاری و تعامل بسیار خوب با مردم نقش موثری را در مقابله با افزایش بیشتر شمار کشته های تصادفات رانندگی در این استان ایفا کرده است.

رئیس پلیس راه استان کردستان خاطرنشان کرد: یکی از نگران کننده ترین آمار وضعیت تلفات جاده ای در استان کردستان، این است که درصد زیادی از این کشته ها مربوط به جاده های فرعی و روستایی استان است و با توجه به این مهم باید در راستای ساماندهی این وضعیت سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی موثر در حوزه روستایی وارد عمل شوند.

نادری از اصلاح و آرام سازی بیش از 88 نقطه حادثه خیز در سال گذشته در استان کردستان خبر داد و افزود: با توجه به همکاری بسیار خوب راه و ترابری در سال گذشته علاوه بر شناسایی، بیش از 88 نقطه حادثه خیز با اصلاح هندسی، نصب چراغ و تعریض جاده آرام سازی شده است و این طرح در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد.

وی در پایان گفت: یکی دیگر از برنامه های اصلی پلیس راه استان کردستان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیکی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده های این استان، ارائه آموزش های مختلف به رانندگان وسائل نقلیه برون شهری و عمومی است که تنها در سال گذشته بیش از 10 هزار ساعت آموزش ارائه شده و در شش ماهه اول سال جاری نیز این طرح اجرا شده و خوشبختانه با استقبال مناسب رانندگان مواجه هستیم.

در ادامه این جلسه 40 نفر از راننندگان وسائل نقلیه عمومی برون شهری و مدیران نمونه ترافیکی استان کردستان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.