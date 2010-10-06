رشد 102 درصدی تماس کردستانی ها با فوریت های 110

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، غلامحسین دارایی شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از رانندگان و مدیران نمونه ترافیکی استان کردستان، اظهار داشت: افزایش 102 درصدی تماس کردستانی ها با تلفن 110 ناشی از افزایش اعتماد مردم این استان به نیروی انتظامی است و ما نیز تلاش خواهیم داشت که با حضور به موقع در صحنه و همچنین رسیدگی به خواسته های مردم در اسرع وقت در راستای تحکیم این اعتماد اقدام کنیم.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان کردستان بیان داشت: برقراری یک میلیون تماس با پلیس 110 در استان کردستان و حضور به موقع نیروی انتظامی در محل مورد نظر، از جمله مهمترین شاخصه های وجود امنیت اجتماعی در این استان است و امیدواریم که با تعامل و همکاری هر چه بهتر مردم کردستان همچنان شاهد این وضعیت مناسب و مطلوب باشیم.

دارایی در ادامه به تماس های مردم کردستان با تلفن 197 و بیان نقطه نظرات و انتقادات احتمالی از پلیس اشاره و خاطرنشان کرد: میزان تماس مردم استان با تلفن 197 نیز 32 درصد رشد داشته است که خوشبختانه بخش بسیار زیادی از تماس های این بخش نیز تقدیر از عملکرد پلیس استان کردستان است.

وی عنوان کرد: در بخش تقدیر مردم استان کردستان از عملکرد پلیس در شش ماهه اول سال جاری، شاهد رشد 23 درصدی تماس ها بوده ایم که مقایسه این آمار با سال های قبل از آن نشان از عملکرد مطلوب فرماندهی انتظامی استان کردستان است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان کردستان در پایان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در راستای رعایت قوانین و راهنمایی و رانندگی در استان، افزود: همکاری و تعامل سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی با پلیس در این بخش یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

در ادامه این جلسه 40 نفر از راننندگان وسائل نقلیه عمومی و مدیران نمونه ترافیکی استان کردستان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.