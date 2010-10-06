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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۳

5500 وسلیه نقلیه عمومی در کردستان فعالیت دارند

5500 وسلیه نقلیه عمومی در کردستان فعالیت دارند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان گفت: در حال حاضر پنج هزار و 500 وسیله نقلیه در ناوگان حمل و نقل عمومی استان کردستان فعالیت می کنند که برای تامین نیازهای مردم استان مناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نعمت الله خواجه ای شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از رانندگان و مدیران نمونه ترافیکی استان کردستان، اظهار داشت: حضور این میزان وسائل نقلیه در کنار افزایش چند برابری مسافرت های مختلف به استان کردستان باعث رشد بار ترافیکی در سطح جاده های استان شده و متاسفانه در مواردی منجر به حادثه های ناگوار از جمله کشته و زخمی شدن مردم و مسافران ورودی به کردستان می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان بیان داشت: در راستای کاهش تصادفات رانندگی، سازمان حمل و نقل پایانه های عمومی استان کردستان نیز اقدامات و برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده است که بخش اصلی این برنامه توجه به آموزش اقشار مختلف در سطح جاده های فرعی و روستایی استان است.

خواجه ای گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از حوادث رانندگی استان کردستان مربوط به جاده های فرعی و روستایی است، لذا آموزش دهیاران روستاهای استان در دستور کار قرار گرفته و تمامی دهیاران استان تا پایان سال تحت تعلیم این آموش ها قرار می گیرند.

وی همچنین به آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه جاده های استان کردستان اشاره و عنوان کرد: در این حوزه نیز برنامه های بسیار خوبی آغاز شده است و تلاش خواهیم کرد که تمامی مدارس حاشیه جاده های استان تحت این آموزش های عمومی راهنمایی و رانندگی قرار گیرند.

در ادامه این جلسه 40 نفر از راننندگان وسائل نقلیه عمومی و مدیران نمونه ترافیکی استان کردستان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند. 

کد مطلب 1165046

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