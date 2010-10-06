5500 وسلیه نقلیه عمومی در کردستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نعمت الله خواجه ای شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از رانندگان و مدیران نمونه ترافیکی استان کردستان، اظهار داشت: حضور این میزان وسائل نقلیه در کنار افزایش چند برابری مسافرت های مختلف به استان کردستان باعث رشد بار ترافیکی در سطح جاده های استان شده و متاسفانه در مواردی منجر به حادثه های ناگوار از جمله کشته و زخمی شدن مردم و مسافران ورودی به کردستان می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان بیان داشت: در راستای کاهش تصادفات رانندگی، سازمان حمل و نقل پایانه های عمومی استان کردستان نیز اقدامات و برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده است که بخش اصلی این برنامه توجه به آموزش اقشار مختلف در سطح جاده های فرعی و روستایی استان است.

خواجه ای گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از حوادث رانندگی استان کردستان مربوط به جاده های فرعی و روستایی است، لذا آموزش دهیاران روستاهای استان در دستور کار قرار گرفته و تمامی دهیاران استان تا پایان سال تحت تعلیم این آموش ها قرار می گیرند.

وی همچنین به آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه جاده های استان کردستان اشاره و عنوان کرد: در این حوزه نیز برنامه های بسیار خوبی آغاز شده است و تلاش خواهیم کرد که تمامی مدارس حاشیه جاده های استان تحت این آموزش های عمومی راهنمایی و رانندگی قرار گیرند.

در ادامه این جلسه 40 نفر از راننندگان وسائل نقلیه عمومی و مدیران نمونه ترافیکی استان کردستان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.