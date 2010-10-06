جاده تاریخی ابریشم احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا رحیمی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: در این زمینه راه آهنی که از چین به ترکمنستان می رسد، از گرگان تا مرز ترکمنستان به طول 70 کیلومتر احداث می شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح دو هزار میلیارد ریال بودجه نیاز است و با این راه دسترسی به بازار چین از طریق ایران از دو ماه به دو هفته کاهش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دولت در 9 تا 10 مورد تا جاییکه مقدور بود به استاندار تفویض اختیار کرده تا برای تسریع در امور، مسائل استان را با دقت شناسایی و بررسی کنند.



وی خاطرنشان کرد: بازگشت به تولید انبوه ماهی خاویاری یکی از منابع مهم در اتقصاد کشور است و استاندار موظف است در این زمینه نیز برنامه ریزی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه برنج و مرکبات، سه استان شمالی تصمیم گرفته شد که نحوه تولید، توزیع، و واردات به استان تفویض اختیار شود و این امر موجب شد تا سالی آرام را سپری کنیم و نگرانی در بخش شالیکاری و مرکبات وجود نداشت.

معاون اول رئیس جمهور درباره تامین آب شرب گرگان بیان داشت: تصمیم وزارت نیرو بر این است که تمام توان خود را به کار برد و تا پایان سالجاری آب شرب گرگان تامین شود.



طرح جامع آشوراده تدوین می شود

رحیمی افزود: برای رفع مشکل جزیره آشوراده باید استاندار گلستان طرح جامع این جزیره را تهیه و به دولت اعلام کند.



وی گفت: برای برطرف شدن مسئله، اختیار تام به استاندار داده شد و ظرف مدت ماه باید طرح جامع اقتصادی، بازرگانی، گردشگری این جزیره آماده شود.



وی از جمله مشکلات استانهای شمالی را مسائل شیلاتی بیان کرد و گفت: باید تمرکز نیروها در تهران را بهم بزنیم و وی به هفت حوزه مهم تقشیم شود که یکی از این حوزه ها گلستان است.

وی به مسائل بیمارستانی گلستان اشاره و اضافه کرد: دولت مصمم است تا بیمارستانهایی را که بالای 70 درصد پیشرفت دارند، در سال جاری تکمیل کند و در این حوزه چهار بیمارستان مصوب شد و باید تا پایان سال جاری تکمیل شوند.

نرخ بیکاری گلستان تک رقمی است

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در گلستان تک رقمی است، گفت: امیدواریم این نرخ به رقمهای پائین تری سرایت کند و برای این حوزه نیز در جلسه هیئت دولت تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وی عنوان کرد: در بخش سرمایه گذاری و اشتغال دولت مصمم است یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد کند و 17 هزار شغل باید در گلستان ایجاد شود.

وی یادآور شد: دولت تصمیم گرفت از طریق بنگاه های زودبازده برای ایجاد اشتغال تلاش کند و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد که در این زمینه باید باقیمانده اعتبار 850 میلیارد تومانی در سال جاری در اختیار استاندار گذاشته شود.

سفر هیئت دولت به گلستان 222 مصوبه در بخشهای مختلف داشته است.