به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام سیدعلی تهامی، شامگاه سه شنبه در آیین گشایش مسابقات فرهنگی ورزشی زندانیان مرد سراسر کشور در همدان اظهار داشت: در ماه های آتی، فدراسیون بین المللی ورزش زندانها در سراسر ایران فعالیت خود را آغاز می کند.
تهامی با بیان اینکه با محقق شدن این امر، ایران اسلامی به عنوان پیشگام فدراسیون ورزشی زندان های جهان مطرح خواهد شد، افزود: ورزش در زندانها به عنوان یک اصل و یک ابزار اصلاح و تربیت پذیرفته شده و در چهار بخش ورزش عمومی، تفریحی، تعلیمی، تربیتی و قهرمانی یا حرفه ای انجام می شود.
حجت الاسلام سیدعلی تهامی توجه به ورزش در زندانها را مفید دانست و گفت: فعال کردن ورزش در زندانها و تقویت آن، نتایج فراوانی را برای جامعه به خصوص جامعه زندانی به وجود میآورد.
وی ترویج فرهنگ جوانمردی در بین مددجویان و بالا رفتن اعتماد به نفس در زندانیان را از پیامدهای توجه به برگزاری این گونه مسابقات دانست و گفت: توجه به بحث ارتقای کمی و کیفی ورزش و بحث غنی سازی اوقات فراغت در دستور کار قرار دارد به طوری که ورزش تنها مربوط به پر کردن اوقات فراغت نیست بلکه بحث حرفهآموزی و برگزاری کلاسها در زندان مطرح است و اگر مددجویان از زندان آزاد شوند ورزش را به عنوان یک حرفه ادامه خواهند داد.
مسابقات فرهنگی و ورزشی زندانیان مرد کشور در رشتههای کشتی، دو و میدانی و دارت و با حضور 230 مددجو و تعدادی از پرسنل مربیان و داوران از سراسر کشور به میزبانی استان همدان از سه شنبه به مدت سه روز برگزار میشود.
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