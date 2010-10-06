موسیقی مقامی گلستان حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید شاه آبادی شامگاه سه شنبه در نشستی صمیمانه با فعالان قرآنی، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، انجمنهای فرهنگی، هنری و ادبی استان گلستان افزود: اگر چنین شرایطی که برای ارکستر سمفونیک و اجرای صحنه ای موسیقی سنتی پیش آمد، در صورت بستری آماده از موسیقی مقامی استان نیز حمایت کنیم.

وی تاکید کرد: وظیفه ما حمایت و صیانت از موسیقی ملی است و وظیفه ارشاد است که در صورت اجرای موسیقی مقامی استان بخشی از بهای بلیط و سالن را به عهده بگیرد.

وی تصریح کرد: ارشاد باید به دنبال آلبومی از موسیقی سنتی باشد که اگر از صدا و سیما پخش شود برای مردم تبدیل به یک زمزمه شود.

معاون هنری وزیر ارشاد گفت: مردم گلستان نشان داده اند که در عرصه فرهنگ و هنر پیشتازند و در عرصه موسیقی شاهد یکی دو اتفاق خوب در یک ماه گذشته در استان بودیم و ارکستر سمفونیک تهران، "مقاومت" برای اولین بار در استان اجرا داشت.

وی ادامه داد: اگر در حوزه موسیقی نیازهای مردم را بسنجیم ار انحرافات و گزندهای احتمالی این حوزه می توانیم جلوگیری کنیم.

وی افزود: می توانیم به داشته های موسیقایی خود افتخار کنیم و از آن بهره بجوییم و بر اساس سلایق مردم قدم برداریم.

وی تصریح کرد: در موسیقی می توانیم به موسیقی مقامی خود استان توجه کرد و ما نیز آمادگی خود را اعلام می کنیم.

وی با اشاره به کمبود فضاهای موسیقی در کشور گفت: در گرگان با توجه به وجود تالار فخرالدین اسعد گرگانی که به تالار وحدت دوم شهرت دارد، مشکل سالن موسیقی وجود ندارد.