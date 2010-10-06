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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۴

بازار اصفهان با دوربینهای مدار بسته کنترل می‌شود

بازار اصفهان با دوربینهای مدار بسته کنترل می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: ‌فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه مجموعه بازار اصفهان از سال آینده با دوربینهای مدار بسته کنترل می‌شود، گفت:‌ در صورتی که مسائل جزئی کنترل نشود در نهایت به بی‌نظمی های بزرگ تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن کرمی شامگاه ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح کلانتری 30 بازار بزرگ اصفهان با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی اصفهان افزود:‌ باید انضباط بازار اصفهان تمام سطوح افزایش یابد تا در نهایت توریستهایی که برای دیدن این ابنیه تاریخی به اصفهان سفر می‌کنند از امنیت برخوردار باشند.

وی با اشاره به اینکه عمده مراکز فرهنگی در بازار قرار گرفته اظهار داشت: نخستین قدم برای ایجاد امنیت در بازار، راه‌اندازی ایستگاه پلیس بود.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص کنترل برخی از نقاط بازار که نیاز به حضور فیزیکی پلیس ندارد و باید به صورت روانی کنترل‌ شود، افزود: ‌انتظار می‌رود تا سال آینده با نصب 25 تا 30 عدد دوربین در مجموعه بازار، بتوان کنترل و نظارت خوبی بر آن به ویژه ترافیک بازار داشته باشیم.

کرمی همچنین با اشاره به محدودیت تردد موتورسیکلتها به داخل بازار خاطرنشان کرد: این محدودیتها بیشتر خواهد شد.

کرمی با اشاره به محدودیت ورود موتورسیکلت به داخل بازار خاطرنشان کرد: محدودیتها در ورود موتورسیکلت به داخل بازار اصفهان بیشتر می‌شود و با موتورسوارانی که در این محدوده تردد می‌کنند به نوعی برای خانواده‌ها ایجاد ناامنی می‌کنند، برخورد سختی خواهد شد.

کد مطلب 1165060

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