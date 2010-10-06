57 مسابقه ورزشی در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد شفیعی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای توسعه و تعمیق رشته های مختلف ورزشی در استان کردستان، 57 دوره مسابقه ورزشی تا پایان سال جاری در شهرهای مختلف این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در طول شش ماهه اول سال جاری 31 دوره از این مسابقات ورزشی در شهرهای مختلف استان کردستان به ویژه سنندج، برگزار شده است که برنامه ریزی های لازم برای برگزاری 26 مسابقه دیگر کشور به میزبانی استان در شش ماه دوم سال 89 انجام شده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان با اشاره به روند رو به رشد برگزاری رقابت های ورزشی در این استان، خاطرنشان کرد: برگزاری این رقابت ها و حضور ورزشکاران مطرح و صاحب نام کشوری در استان باعث افزیش رغبت جوانان و نوجوانان برای حضور در میادین ورزشی می شود.

شفیعی یادآور شد: توسعه و گسترش فعالیت های ورزشی و سنجش میزان آمادگی ورزشکاران استان کردستان در رقابت های کشوری از جمله دیگر دستاوردهای برگزاری این مسابقات در استان است که امیدواریم بتوانیم در سال آینده میزبان رقابت های بین المللی و جهانی در کردستان باشیم.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور در سنندج و حضور سرپرست فدراسیون در استان، بیان داشت: در جریان سفر حسین رضازاده به استان تفاهم نامه همکاری بین تربیت بدنی استان با فدراسیون وزنه برداری در راستای توسعه فعالیت های این رشته ورزشی در کردستان به امضاء رسید.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی از بعد از ظهر سه شنبه و با حضور سرپرست فدراسیون و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان آغاز و تا 16 مهر ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مجموعه ورزشی آزادی سنندج ادامه خواهد داشت.