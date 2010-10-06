جشنواره داستان انقلاب حتماً برگزیده خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فردی با بیان این مطلب یادآور شد: با وجود آنکه بعضی جوایز ادبی و جشنواره‌های حوزه ادبیات و کتاب در بررسی‌ها و داوری‌های خود به جمع‌بندی مشخص و قطعی درباره برگزیدگان نمی‌رسند و در سال‌های اخیر، داستان و رمان، سهم بسیار کمی در جشنواره‌ها داشته‌اند، جشنواره داستان انقلاب، مصمم به اعطای تمام جوایز پیش‌بینی شده است.

مدیر جدید مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری با تأکید بر اینکه "دریافت جایزه حق نویسندگان است و کسی نمی‌تواند آنان را از گرفتن جوایز محروم کند" افزود: بالاخره اینکه اثری شایسته دریافت جایزه تشخیص داده نشود، روش منطقی روبرو شدن با کم و کاستی‌ها و ضعف‌های داستان‌نویسی ما نیست، بلکه جشنواره‌ها باید سرانجام، بهترین اثر موجود را به جامعه فرهنگی معرفی کنند و در حوزه‌های دیگر به قوام و پیشرفت داستان بیندیشند. چرا که دست‌اندرکاران جشنواره‌ها فقط حق دارند، کوتاهی و کم‌کاری نویسندگان را یادآوری و گوشزد کنند و در جای خود، از میان آثار موجود، بهترین را برگزینند.

سومین جشنواره داستان انقلاب در نیمه دوم بهمن‌ماه امسال با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و در این جشنواره جمعاً 425 میلیون ریال جایزه بین نویسندگان توزیع خواهد شد.

نویسندگان می‌توانند رمان‌ها و داستان‌های کوتاه خود را در دو گروه سنی نوجوان و بزرگسال و با موضوع انقلاب اسلامی تا پایان دی‌ماه 89 به نشانی تهران، صندوق پستی 1677ـ15815 بفرستند و ضمن تماس با شماره تلفن 84172313 (دبیرخانه جشنواره) از وصول رمان یا داستان خود اطمینان حاصل کنند. شرکت در این جشنواره برای همه اهالی قلم آزاد است.