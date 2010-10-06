گفتمانهای دینی کشور با پژوهش های میدانی همراه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا مزروعی، شامگاه سه شنبه در نشستی به همین منظور در همدان افزود: این طرح به منظور بهبود و تقویت طرح، توانمندسازی و بررسی نقاط ضعف و مثبت برنامه گفتمان های دینی اجرا می شود.

مزروعی، هم افزایی و ایجاد تعامل را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و گفت: در این طرح که عملیات اجرایی آن در دست طراحی است، مخاطبان، مدیران، و اساتید اجرایی گفتمان های دینی به بیان نظرها و ایده های خود می پردازند.

وی اجرای گفتمان های دینی را به همت سازمان تبلیغات اسلامی از کارآمدترین طرح های فرهنگی کشور عنوان کرد و یاد آور شد: اجرای این طرح در کشور به گونه ای است که مورد استقبال مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان قرار گرفته و از سویی اداره آموزش و پرورش از متقاضیان اجرای این طرح در مدارس است.

مزروعی، بومی سازی موضوعات گفتمان های دینی را از جمله برنامه های در دست اجرای این طرح بیان و خاطرنشان کرد: برای به روز کردن این طرح در تلاشیم تا نشست های فصلی با اساتید این طرح در استان ها برگزار و با این اقدام شبکه اساتید بومی در کشور تشکیل شود.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اجرای 30 هزار گفتمان دینی در سطح کشور در سال جاری اظهار داشت: این گفتمان ها با موضوع های "زن و خانواده در اسلام"، "عفاف و حجاب"، "آسیب های اجتماعی"، "آسیب شناسی فرهنگ دینی" و "جنگ نرم و راهبردهای آن" اجرا شد.

وی اجرای گفتمان هایی با موضوع "مسلک های نوظهور و عرفان های کاذب" و "مهارت های زندگی" را در ایجاد ارتباط دوسویه با نوجوانان و جوانان و پاسخگویی به پرسش ها و شبهه های آنان با حضور موثر دانست.

مزروعی، تعمیق و توسعه فعالیت گفتمان های دینی، تقویت زیرساخت ها، شناسایی اساتید برجسته کشور، برگزاری کارگاه هم اندیشی مهارت های گفتمانی ویژه اساتید و ارایه شناسنامه فعالیت به آنان و شناسایی تکنیک های ارتباطی نوجوانان و جوانان را از جمله اقدام های در حال تدوین این طرح عنوان کرد.