عراق اولین حریف ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ایران و عراق در چارچوب روز نخست دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال غرب آسیا ساعت 18 امروز چهارشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‎شود.

رقابت‎های بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال غرب آسیا با حضور چهار تیم ایران، عراق، لبنان و اردن تا 19 مهرماه پیگیری خواهد شد. مراسم قرعه کشی این مسابقات سه شنبه شب با حضور "هاکوب خاجیریان"، دبیر کل فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا)، نماینده تیم‎های شرکت کننده و مدیران فدراسیون بسکتبال کشورمان انجام شد. برنامه این رقابت‎ها به شرح زیر است:

چهارشنبه - 14/7/89

* اردن - لبنان (ساعت 16)

* ایران - عراق (ساعت 18)

پنجشنبه - 15/7/89

* عراق - اردن (ساعت 16)

* ایران - لبنان (ساعت 18)

شنبه - 17/7/89

* عراق - لبنان (ساعت 16)

* ایران - اردن(ساعت 18)

یمن دیگر تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال غرب آسیا بود که پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی انصراف خود را اعلام کرد. پیش از این نیز تیم‌های سوریه و فلسطین از سفر به تهران امتناع کرده بودند.