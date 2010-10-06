مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه

ایران :
رئیس جمهور در اجتماع مردم استان گلستان هشدار داد: دست اخلالگران در هدفمندی یارانهها را کوتاه میکنیم
براساس گزارش دفتر حسابرسی آمریکا؛ 16 شرکت نفتی بینالمللی تحریم ایران را نادیده گرفتند
نرخ دلار به 1070 کاهش یافت؛ بازار طلافروشان باز شد
دبیرکل بانک مرکزی خبر داد: چاپ چک پول 200 هزار تومانی
تفاهم:
رئیس جمهور در جمع مردم گلستان: با کسانی که بخواهند در بازار اخلال کنند برخورد میشود
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان برای کنترل بازار خبر داد: آماده باش 8 هزار بازرس پس از هدفمندی یارانهها
افزایش 50 درصدی صادرات کالا از بنادر کشور
روند پرداخت قبوض آب متحول میشود
رئیس جمهور در جمع مردم گلستان: با کسانی که بخواهند در بازار اخلال کنند برخورد میشود
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان برای کنترل بازار خبر داد: آماده باش 8 هزار بازرس پس از هدفمندی یارانهها
افزایش 50 درصدی صادرات کالا از بنادر کشور
روند پرداخت قبوض آب متحول میشود
جام جم :
فروش موتورسیکلتهای توقیفی بعد از شش ماه
مصوبات جدید دولت برای تسریع در خروج کارمندان از تهران
هشدار رئیس جمهور به اخلالگران اقتصادی
جوان:
16 شرکت بزرگ نفتی تحریمهای آمریکا را دور میزنند
رئیس جمهور: ذخایر ارزی و پولی امروز کشور در تاریخ ایران بینظیر است
وزیر مسکن اعلام کرد: تسهیلات 20 میلیون تومانی خرید مسکن اواخر امسال
حمایت 215 نماینده از اقدامات وزیر علوم
16 شرکت بزرگ نفتی تحریمهای آمریکا را دور میزنند
رئیس جمهور: ذخایر ارزی و پولی امروز کشور در تاریخ ایران بینظیر است
وزیر مسکن اعلام کرد: تسهیلات 20 میلیون تومانی خرید مسکن اواخر امسال
حمایت 215 نماینده از اقدامات وزیر علوم
حمایت:
رئیس جمهور: با اجرای هدفمند کردن یارانهها کوچکترین مشکلی برای مردم به وجود نمیآید
تصمیمات جدید برای انتقال کارکنان از تهران
افزایش دو برابری شکایت از دستگاههای اجرایی
گام جدید سازمان انرژی اتمی برای تولید رادیوداروها
رئیس جمهور: با اجرای هدفمند کردن یارانهها کوچکترین مشکلی برای مردم به وجود نمیآید
تصمیمات جدید برای انتقال کارکنان از تهران
افزایش دو برابری شکایت از دستگاههای اجرایی
گام جدید سازمان انرژی اتمی برای تولید رادیوداروها
خراسان:
انتقال آب به دریاچه ارومیه برای نجات اکوسیستم منطقه آغاز شد
برگزاری اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده کوی دانشگاه
دستگیری مظنون انفجار بمب صوتی در بیمارستان الغدیر تهران
رئیس مرکز اصناف وزارت بازرگانی: بازار طلای تهران باز شد
دنیای اقتصاد:
احمدی نژاد: قصد اخلال در بازار ارز دارند
اعلام بازگشایی بازار طلای تهران
صعود تقاضای ارز با تثبیت نرخها
احمدی نژاد: قصد اخلال در بازار ارز دارند
اعلام بازگشایی بازار طلای تهران
صعود تقاضای ارز با تثبیت نرخها
شرق:
رئیس جمهور خواستار شد؛ برخورد با اخلالگران در بازار
خبرهای ضد و نقیض در مورد باز شدن بازار طلا
فرمانده پلیس در گفتگو با شرق: پلیس، متهم دیگری در کهریزک ندارد
صبح اقتصاد:
به دلیل وجود مازاد تولید در بازارهای داخلی: تولید بنزین در سه مجتمع پتروشیمی متوقف شد
تهران نخستین کلانشهر ایمن میشود
کسری 140 میلیارد تومانی شبکه فاضلاب تهران
صادرکنندگان فیلیپینی تشکیل جلسه میدهند؛ ممنوعیت واردات موز به ایران
فرهیختگان:
در شعبه دوم دادگاه نظامی تهران انجام شد؛ برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه
استیضاح حاجی بابایی از حد نصاب افتاد
نان در برخی از مناطق گران شد
کیهان:
احمدی نژاد: به شایعات توجه نکنید هدفمندی یارانهها مشکلی ایجاد نمیکند
آخرین خبرها از رایزنی طلافروشان با مسئولان مالیاتی
حزبالله لبنان اسامی شاهدان دروغین دادگاه حریری را منتشر میکند
احمدی نژاد: به شایعات توجه نکنید هدفمندی یارانهها مشکلی ایجاد نمیکند
آخرین خبرها از رایزنی طلافروشان با مسئولان مالیاتی
حزبالله لبنان اسامی شاهدان دروغین دادگاه حریری را منتشر میکند
گسترش صنعت:
آغاز به کار نمایشگاه صنعت با حضور گسترده خارجیها
بازدید نمایندگان وزارت صنایع و معادن از واحدهای صنعتی
مناطق ویژه تولید محصولات پتروشیمی ایجاد میشود
همشهری:
16 شرکت نفتی جهان، تحریم ایران را دور زدند
28 تصمیم تازه دولت برای خلوت کردن تهران
موتورسیکلتهای توقیفی بعد از شش ماه به فروش میرسند
16 شرکت نفتی جهان، تحریم ایران را دور زدند
28 تصمیم تازه دولت برای خلوت کردن تهران
موتورسیکلتهای توقیفی بعد از شش ماه به فروش میرسند
نظر شما