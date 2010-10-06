16 شرکت نفتی تحریم ایران را دور زدند/ بریتیش پترولیوم در صدر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هافیگنتون پست، در گزارش اداره حسابرسی آمریکا آمده است : شرکت بریتیش پترولیوم یکی از 16 شرکت بین المللی است که ممکن است تحریم های آمریکا علیه ایران در مورد صادرات سوخت ( بنزین و گاز ) را تقض کرده باشد.

در گزارش اداره حسابرسی آمریکا آمده که شرکت بریتیش پترولیوم در فاصله زمانی اول ژانویه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ایران بنزین صادره کرده که البته این مورد مربوط به پیش از اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران است که در تاریخ 10 جولای به امضای باراک اوباما رسید.

بر اساس اعلام شرکت بریتیش پترولیوم، این شرکت از ماه اکتبر سال جاری میلادی صادرات بنزین به ایران را متوقف کرده اما با این وجود آمریکا احتمال می دهد که این شرکت پس از تاریخ یاد شده نیز اقدام به ارسال بنزین به ایران کرده باشد.

بر اساس این گزارش، هر چند برویتیش پترلیوم اعلام کرده که صادرات بنزین به ایران را متوقف کرده اما با این وجود BP یکی از مهمترین کمپانیهای غربی است که همچنان در پروژه های نفت و گاز ایران فعالیت می کند البته این همکاری بصورت مشترک با شرکت نفت ایران که دفتر آن در سوئیس است انجام می شود.

از سوی دیگر شرکت بریتیش پترولیوم به همراه ایران در امر استخراج گاز از حوزه ای در آذربایجان فعالیت دارد که سالانه هشت میلیارد متر مکعب گاز به ارزش دو میلیارد و 400 میلیون دلار از آن استخراج می کنند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که چند روز قبل اعلام شد شرکت های غربی نسبت به تحریم های آمریکا علیه ایران اعتراض دارند و ممکن است از واشنگتن بخواهند تا محدودیت های موجود برای دادو ستد با ایران را لغو کند زیرا این تحریم ها فقط در مورد شرکت های غربی اجرا می شود و شرکت های روسی و چینی از این تحریم ها پیروی نمی کنند.