آغاز به کار کمیته استعدادیابی در فدراسیون وزنه برداری

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین رضازاده شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان، اظهار داشت: در راستای شناسایی استعدادهای درخشان در سطح کشور کمیته استعدادیابی در فدراسیون وزنه برداری فعالیت های خود را با برنامه ریزی مدونی آغاز کرده است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی فدراسیون وزنه برداری برای توسعه و گسترش فعالیت های این رشته ورزشی در سطح کشور، توجه به شناسایی و کشف استعدادهای وزنه برداری در تمامی استان های کشور است و به همین دلیل تلاش خواهیم کرد که دوره های استعدادیابی با حضور کارشناسان فدراسیون در تمامی استان های کشور برگزار شود.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشور بیان داشت: برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور در استان های مختلف کشور در کنار برپایی اردوهای تیم های ملی از جمله دیگر برنامه های فدراسیون برای گسترش فعالیت های خود در کشور به شمار می رود.

رضازاده با اشاره به برنامه های ویژه فدراسیون در راستای حمایت از رشته وزنه برداری در استان کردستان، خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانان استان کردستان استعدادهای بسیار خوبی در رشته وزنه برداری دارند و باید با تدوین یک برنامه مناسب در راستای ارتقای وضعیت وزنه برداری در این استان تلاش کرد.

وی به برگزاری مسابقات کشوری و همچنین اردوهای تیم های ملی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: در صورتی که استان بتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند ما در ماه های آینده هم میزبانی مسابقات قهرمانی کشور و هم برگزاری اردوهای تیم ملی را به کردستان واگذار می کنیم.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی از بعد از ظهر سه شنبه با حضور سرپرست فدراسیون و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان آغاز و تا 16 مهر ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مجموعه ورزشی آزادی سنندج ادامه خواهد داشت.