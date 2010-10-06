نخستین سینمای کودک در بندرعباس به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید داوود حسینی، سه شنبه شب در نشست مطبوعاتی در تشریح برنامه های روز جهانی کودک در هرمزگان و افتتاح نخستین سینمای کودک در شهر بندرعباس با اشاره به شانزدهمین جشنواره "یک هفته با کانون" که سالهای گذشته به صورت متمرکز در تهران برگزار می شد، گفت: امسال با تغییر رویه این جشنواره در 30 استان کشور برگزار می شود.

حسینی افزود: از صبح پنجشنبه 15 مهرماه همزمان با سراسر کشور این جشنواره در هرمزگان آغاز می شود و نخستین سینمای کودک استان نیز در مجتمع فرهنگی هنری کانون، با حضور مسئولان استان افتتاح خواهد شد.

رئیس ستاد گرامیداشت روز جهانی کودک خاطرنشان کرد: قصه گویی، فروش محصولات، کارگاه های ادبی، شعر و نقاشی، سفال، انیمیشن، سالن سینما و ایستگاه معرفی فعالیتهای کانون به عنوان برخی برنامه های این جشنواره برگزار خواهد شد و آثار نقاشی برندگان مسابقات بین المللی سالهای گذشته را نیز به نمایش خواهیم گذاشت.

وی اظهارداشت: تفاهم نامه ای بین کانون پرورش فکری کودکان بندرعباس و سازمان محیط زیست به مناسبت روز جهانی کودک با هدف کانون، کشف استعداد و پرورش فکر و خلاقیت کودکان با ابزارهای غیرمستقیم از جمله نقاشی منعقد خواهد شد.

وی گفت: عصر روز شانزدهم مهرماه نیز محیط زیست، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، هلال احمر، ارشاد و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برنامه هایی به مناسبت این روز در پارک ساحلی دولت بندرعباس اجرا خواهند کرد.

وی اعلام کرد: کانون پرورش فکری به مناسبت روز جهانی کودک در روزهای 17، 18 و 19 مهر کودکان علاقه مند جهت شرکت در فعالیتهای این کانون در طول سال را به صورت رایگان به عضویت خواهد پذیرفت.