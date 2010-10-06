امارات به تحریم های آمریکا علیه ایران وقعی نمی نهد

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در گزارش خود می نویسد: آن دسته از بانکهای اماراتی که ارتباطات مالی قابل توجهی با بانک های ایرانی داشتند از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در لیست سیاه قرار گرفته اند.

این روزنامه در ادامه با پرداختن به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، از دور جدید فشارهای واشنگتن بر کشورهای خاورمیانه بویژه اعراب حوزه خلیج فارس برای قطع روابط اقتصادی با ایران خبر داد.

وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد : واشنگتن بسیاری از همسایگان ایران را تحت فشار قرارداده تا روابط اقتصادی خود با تهران را قطع کنند.

در همین راستا "استیوارت لوی" وزیر خزانه داری آمریکا در ماه گذشته میلادی سفری را به امارات، بحرین و لبنان انجام داده و مذاکراتی را نیز با مقامات این کشورها به منظور متقاعد کردن آنها برای قطع رابطه با بانک های ایرانی داشت.

لوی پس از پایان سفر خود ادعا کرده بود که "جدیت جدیدی" در نزد کشورهای خاورمیانه برای تحریم بانک ها و موسساتی که با ایران همکاری می کنند وجود دارد.

وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد : علاوه بر کشورهای خاورمیانه مالزی نیز اخیرا داد و ستد خود را با یک بانک ایرانی قطع کرد و کره جنوبی نیز به همین ترتیب مبادله با این بانک را پایان داد.

این در حالی است که در ابتدای هفته جاری "عبدالرحیم الاوادی" رئیس بخش ضد پولشویی بانک مرکزی امارات از مسدود شدن حسابهای برخی از مشتریان ایرانی این بانک بر اساس تحریم های آمریکا خبر داده بود.

اما با این وجود امارات هنوز به روابط اقتصادی خود با ایران ادامه می دهد و در گذشته نیز این کشور بارها به تحریم های شورای امنیت علیه تهران توجهی نکرده است.