870 نفر از استان بوشهر عازم حج تمتع می شوند

حجت الاسلام سلمان بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: امسال شش کاروان که یک کاروان آن ویژه اهل تسنن استان بوشهر است عازم سرزمین وحی می شوند.

وی اظهار داشت: امسال یک کاروان مشترک 145 نفره برای شهرستانهای گناوه و دیلم، یک کاروان 145 نفره برای شهرستان دشتستان، یک کاروان 145 نفره مشترک برای شهرستانهای دشتی، تنگستان، دیر، کنگان و جم، دو کاروان 145 و 195 نفره برای شهرستان بوشهر و یک کاوران 95 نفره برای اهل تسنن استان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سازمان حج و زیارت استان بوشهر گفت: حجاج استان بوشهر در نیمه دوم آباه ماه امسال از فرودگاه بین المللی بوشهر با هواپیمای صعودی عازم جده خواهند شد.

بحرانی با بیان اینکه 30 درصد از حجاج استان بوشهر را افراد مسن بالای 60 سال تشکیل می دهند، گفت: به واسطه شیوع آنفولانزای خوکی در جهان و به ویژه درعربستان و خطرناک بودن این بیماری برای افراد کهنسال جهت حفظ سلامت این افراد سال گذشته از اعزام آنان جلوگیری شد.

وی اظهار داشت: جهت رفاه حال زائرین سازمان حج و زیارت تمامی تدابیر رفاهی از جمله ایجاد دو مرکز درمانی در مکه و مدینه، ایاب و ذهاب شهری و قربانی را پیش بینی کرده است.