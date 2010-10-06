مجید فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تعداد 20 هزار کارت برای انتخاب فیلم برگزیده آرای مردمی در جشنواره صادر شده که توسط اعضای سالن‌ها و مخاطبان توزیع می‌شود و پس از جمع ‌آوری به صورت رایانه‌ ای بررسی و اثر برگزیده از منظر مردم و تماشاگران مشخص می ‌شود.

وی با بیان اینکه استخراج آرا و عملکرد به صورت رایانه‌ ای انجام می‌شود، افزود: اطلاعات بر اساس سانس‌ها، تعداد آرا، تعداد صندلی و نظرات مثبت و منفی جمع‌ آوری و انتخاب فیلم برتر از نگاه مردم در روز پایانی جشنواره جمع ‌بندی و نهایی می‌شود.

مسئول کمیته آرای مردمی جشنواره فیلم کودک همدان گفت: کارت‌ها در برگیرنده گزینه‌های خوب، متوسط و بد است و هر مخاطب پس از دیدن هر فیلم آرای خود را در صندوق‌های تعبیه شده در خروجی سالن، می‌اندازند.

وی با اشاره به حضور متخصصان رایانه در کمیته آرای مردمی خاطرنشان کرد: چند نرم ‌افزار به صورت همزمان روند کار را بررسی می‌کنند و اطلاعات هر روز ذخیره و آمار و ارقام در صورت صلاح ‌دید دبیر جشنواره ارائه می ‌شود.

فروتن اضافه کرد: بررسی‌ها تا مراسم اختتامیه و اجرای آخرین فیلم ادامه دارد و آرای نهایی در مراسم اختتامیه اعلام می ‌شود.

وی با بیان اینکه انتخاب فیلم برگزیده مردمی بدون هیچ ‌گونه اعمال سلیقه و دخالتی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: بخش مسابقه آرای مردمی فقط در حوزه فیلم‌های بخش مسابقه ایران و بخش بین‌الملل بوده و بخش ویدیویی و جنبی را شامل نمی‌شود.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ های کودکان و نوجوانان 16 تا 20 مهر ماه در همدان برگزار می ‌شود.