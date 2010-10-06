شورای شهر به بهترین اثر سینماگران همدانی جایزه می دهد

سید حمد حسنی حلم، در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: براساس تصمیم این شورا و در راستای حمایت از فیلم سازان بومی، شورای شهر نسبت به حمایت مادی و معنوی در قالب تجلیل از این هنرمندان گام برداشته و تجلیل از بهترین اثر در جشنواره فیلم کودک را در دستور کار خود قرار داده است.

حسنی ‌حلم با تأکید بر حمایت مادی و معنوی همه دستگاه‌ها از هنرمندان همدانی به ویژه در عرصه سینما و تئاتر افزود: با تمام توان سعی می‌کنیم حامی خوبی برای ارتقای سطح کیفی و کمی آثار هنری هنرمندان همدانی باشیم.

رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه میزبانی جشنواره سبب ارتقای فرهنگ کودک و نوجوان می‌شود، گفت: فرهنگ شهر با حضور جشنواره‌ها رشد و ترقی می ‌یابد.

سید احمد حسنی حلم اظهار داشت: میزبانی جشنواره‌ها می ‌تواند حال و هوایی مثبت در شهر همدان ایجاد کند چرا که همه دستگاه‌ها با تکاپو و تلاش به دنبال پیشبرد اهداف جشنواره هستند.

وی با بیان اینکه جشنواره آورده‌های اقتصادی برای همدان به دنبال دارد، افزود: با میزبانی همدان در جشنواره فیلم مسافران و هنرمندان زیادی به همدان سفر کرده و علاوه بر بهره‌ مندی از فضای فرهنگی به وجود آمده، از اماکن تاریخی و توریستی دیدن می‌کنند.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ های کودکان و نوجوانان 16 تا 20 مهر ماه در همدان برگزار می ‌شود.