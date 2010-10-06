مذاکره محرمانه با آمریکا نداشتیم/ دلیل سفر بدون ویزای اروپاییها به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوالی پیرامون برگزاری نشست سه جانبه میان ایران، افغانستان و هند گفت: در خصوص وضعیت افغانستان سیاست ایران مبتنی بر افزایش همکاری های منطقه ای و حل ریشه ای بحران هاست.

وی افزود: در این موضوع نشست های مختلفی برگزار شده و نیز در دست برگزاری است که اجلاس 3 جانبه ایران، افغانستان و هند در این چارچوب در دستور کار است و مقدمات آن نیز در دست پیگیری است.

نشست همسایگان افغانستان در تهران

مهمانپرست خاطر نشان کرد: نشست همسایگان افغانستان نیز قرار است در تهران برگزار شود که این موضوع نیز در حال پیگیری است.

استقبال از پرواز مستقیم تهران-قاهره

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوالی در خصوص برقراری پرواز مستقیم بین تهران و قاهره و تاثیر آن در روابط ایران و مصر، گفت: در این خصوص توافق کلی صورت گرفته اما مقدماتی برای نهایی شدن آن نیاز است ما از اصل این اقدام استقبال می کنیم و گسترش روابط مردم دو کشور مفید است.

تخریب سفر رئیس جمهور به لبنان بی نتیجه است

مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید با توجه به مواضع مقامات صهیونیستی و درخواست رسانه های این رژیم مبنی بر ترور رئیس جمهور در سفر به جنوب لبنان آیا این سفر همچنان در دستور کار سفر قرار دارد، تصریح کرد: برنامه های سفر در حال دنبال شدن است و جزئیات آن در دست بررسی قرار دارد و بر اساس تصمیم اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: اظهارات مقامات و رسانه های صهیونیستی در جهت تخریب سفر رئیس جمهور به لبنان و جلوگیری از انجام این سفر تاثیری نخواهد داشت و تهدیداتی که مطرح می کنند ماهیت جنایتکار این رژیم را بیش از پیش نشان خواهد داد.

مهمانپرست توجه کشورهای مختلف را به این اظهارات جلب کرد تا موضوع برچیده شدن این رژیم را دنبال کنند.

واکنش به سفر بدون ویزای اروپایی ها به ایران

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگر مهر، پیرامون اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر سفر اتباع کشورهای اروپایی به ایران تا فرودگاه امام بدون اخذ روادید، بیان داشت: در سفر اتباع کشورها به ایران بر اساس توافقات کنسولی عمل می شود و ما با خیلی از کشورها قرارداد لغو روادید داریم و با برخی دیگر از کشورها تسهیلات روادید در فرودگاه برای امور تجاری داریم.

وی ادامه داد: برای اقشار مختلف، تصمیمات مختلفی گرفته می شود که بر اساس تصمیمات مقامات کنسولی یا توافقات دوجانبه است.

فشار به شرکت ژاپنی برای خروج از آزادگان

خبرنگار کیوتوی ژاپن در رابطه با خروج یک شرکت ژاپنی از پروژه نفتی آزادگان سئوال کرد که مهمانپرست در این باره گفت: شرکت ژاپنی مربوطه تحت فشارهای غرب و آمریکا سهم 70 درصدی خود در این پروژه را به 10 درصد کاهش داد که با این وجود همچنان تحت فشار است تا به کلی منطقه را ترک کند البته ژاپن مایل به از دست دادن این سهم نیست اما تحت فشار شدیدی نیز قرار دارد.

فرصت را از دست دادند

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون اظهارات وزیر خارجه بلژیک مبنی بر لغو تحریم های ایران در صورت تداوم مذاکرات، تصریح کرد: قبل ازبیانیه مجمع عمومی سازمان ملل بحث های مختلفی درباره تبادل سوخت، نشست نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا و گفتگو با 1+5 مطرح بود و در حاشیه نشست سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را اعلام کرد که در سطح وزرای خارجه در حضور رئیس جمهور رسما با 1+5 نشستی برپا شود. ظاهرا طرف مقابل آمادگی تصمیم گیری نداشت و میان آنان اختلاف نظرهایی وجود داشت و این فرصت را آنان از دست دادند.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: بعد از این موضوع اظهاراتی از طرف مقامات مختلف مبنی بر آمادگی برای مذاکره با ایران را شاهدیم ما آمادگی خود را برای مذاکره قبلا اعلام کرده بودیم در مورد جزئیاتی آن می توان بحث و تبادل نظر کرد.

حرف کلینتون درست نیست

خبرنگاری سئوال کرد وزیر خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرده 1+5 بارها آماده مذاکره با ایران بوده اما ایران موافقت نکرده است که مهمانپرست پاسخ داد: درست نیست. جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است و لازم نیست از اهداف خود عقب نشینی کند. مبنای مذاکره اهداف آن و کشورهای شرکت کننده در مذاکرات مطرح است و مذاکراتی که به رسمیت شناخته شدن حق ایران بینجامد، مورد استقبال است.

تکذیب ادعای رادیو فردا

خبرنگار دیگری با استناد به خبرهای رادیو فردا در خصوص مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا سئوالی را مطرح کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره نیز ضمن تکذیب این ادعا اظهار داشت: مطالبی که اظهار می کنند به هیچ وجه صحت ندارد قبلا نیز رئیس جمهور اعلام کرد این ادعا خلاف واقع است.

رابطه سیاسی با مصر در دستور کار نیست

یکی دیگراز خبرنگاران با اشاره به سفر هیئتی از مقامات ایرانی به مصر در خصوص اظهارات حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور مبنی بر اینکه مشکلات مصر با ایران فراتر از نام یک خیابان است، عنوان کرد: شرایط داخلی مصر حساس است. دستگاه سیاست خارجی این کشور هنوز آمادگی برای بحث مذاکرات و بهبود روابط با ایران ندارد و در دستور کار ما نیز روابط سیاسی با این کشور قرار ندارد. البته مانعی نیست که روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور در جریان باشد.

امریکا عصبی است

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون تحریم 8 مقام ایرانی از سوی ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: اقدام مقامات آمریکایی بی معنا و تبلیغاتی بود و نشان دهنده این است طرف مقابل عصبی است.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها اقدامات نسنجیده ای انجام می دهند و مسیر غلطی را دنبال می کنند که این اقدام به رسوایی تصمیم گیرندگان سیاست خارجی آنان می انجامد.

پناهندگی بعد از کسب آخرین حقوق و مزایا!

خبرنگار ژاپنی در رابطه با وضعیت 3 دیپلمات ایرانی پناهنده به غرب سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه این موضوع قبلا پاسخ داده شده گفت: ما اقدام آنها را سیاسی تلقی نمی کنیم کسی که بخواهد اقدام سیاسی انجام دهد بعد از مدتها از یک حادثه و کسب آخرین حقوق و مزایا اقدام نمی کند اما اینکه برای ژاپنی ها این موضوع مهم است نکته جالبی است!

هشدار نسبت به تداوم توهین به مقدسات

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با حمله صهیونیست ها به مسجدی در بیت لحم ضمن محکوم کردن این اقدام گفت: این اقدام نشاندهنده آن است که پشت سر توطئه های اخیر در خصوص هتک حرمت به قرآن مقامات صهیونیستی قرار دارند این اقدام مورد تایید هیچ کدام از پیروان مذاهب نیست و اقدام شیطانی است که منافع کسانی را تامین می کند که با اصل دیانت مخالف اند.

وی هشدار داد که در صورت ادامه این مسیر واکنش های غیر قابل کنترل پیروان ادیان را شاهد خواهیم بود.

قرارداد اس 300 کامل است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص این سئوال که آیا پیگیری حقوقی در قرارداد تحویل سامانه های اس 300 به ایران دیده شده است گفت: قرارداد ایران و روسیه در مورد موشک های پدافندی اس 300 قراردادی کامل است و پیش بینی های لازم در آن انجام شده و در آن حقوق و تعهد طرفین قید شده و بر اساس آن دستگاه سیاست خارجی وظایف خود را دنبال می کند.

برخی سوءاستفاده می کنند

مهمانپرست در رابطه با تداوم انگشت نگاری از زوار ایرانی در عراق با وجود واگذاری امور به نیروهای عراقی، با اشاره به شرایط حساس عراق و ابراز امیدواری برای استقرار دولت سریع مردمی در این کشور، خاطر نشان کرد: علاقه و اشتیاق مردم ایران به زیارت عتبات عالیات همواره در دستور کار است و شئونات زوار ایرانی باید رعایت شود اما متاسفانه برخی از وضع آشفته موجود سوء استفاده می کنند و برخوردهای ناشایسته ای دارند این روند با دقت بررسی می شود و امیدواریم در آینده شاهد این اقدامات نباشیم.

علت تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر

دستیار ویژه وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر نفوذ ویروس به سیستم رایانه ای نیروگاه اتمی بوشهر و تاخیر در راه اندازی آن اظهار داشت: آنچه که برای غرب خیلی گران تمام می شود این است که برنامه صلح آمیز ما به خوبی دنبال شود و بر همین اساس تلاش می کنند جلوی فعالیت هسته ای ما گرفته شود که این موضوع را در عمل و اظهارات خود نشان داده اند.

وی با اشاره به اینکه بزرگنمایی و جنگ روانی پیرامون مقامات و مردم ایران در دستور کار غرب قرار دارد گفت: آنان اقداماتی را صورت می دهند تا جلوی فعالیت ما را بگیرند آنچه قابل گفتن است این است که با این اظهارات و اقدامات ما دست از حقوق خود بر نخواهیم برداشت و هیچ اقدامی در خصوص توقف در مسیر حرکت ایران با این مسائل حاصل نمی شود.

مهمانپرست در رابطه با تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر این موضوع را فنی دانست و گفت: باید تست های فنی و مراحل تزریق سوخت با دقت انجام شود و طبق وعده ای که داده شده آذرماه برق هسته ای این نیروگاه وارد شبکه خواهد شد.

مذاکرات بین کشورها دوست دائمی است

خبرنگاری از احتمال مذاکرات وزرای خارجه ایران، برزیل و ترکیه در آینده نزدیک سئوال کرد که مهمانپرست در این باره با یادآوری انتخابات ریاست جمهوری در برزیل گفت: مذاکرات بین کشورهای دوست دائما انجام می شود. برزیل هم اکنون درگیر انتخابات ریاست جمهوری است اما این مانعی از ادامه مذاکرات نخواهد بود.

در امور عراق دخالت نمی کنیم اما مشورت می دهیم

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه های خارجی مدعی دخالت ایران در نخست وزیری نوری المالکی هستند، موضع وزارت خارجه در این باره چیست، گفت: مسائل انتخاب دولت عراق موضوع داخلی این کشور است و گروه های سیاسی عراق از بلوغ سیاسی و هوشیاری برخوردارند و مسیر دموکراسی را طی می کنند امیدواریم با رایزنی آنان و مشورت دوستان شاهد تشکیل دولت در این کشور باشیم.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ایران در مسائل داخلی عراق نه دخالتی داشته و نخواهد داشت اما اگر مشورت هایی که بتواند تا موانع سریعتر برداشته شود این مشورت ها به همه گروه ها داده می شود و در این باره دریغ نخواهد شد.

توصیه به العطیه

مهمانپرست در واکنش به ادعای جدید دبیر کل شواری همکاری خلیج فارس پیرامون جزایر 3 گانه ایرانی وی را توصیه به عدم دخالت در این موضوع کرد و گفت: دخالت های دیگران در بحث تکراری جزایر ایرانی تاثیری ندارد و کمکی به حل موضوع نخواهد کرد.

وی افزود: کسانی که مایلند ثبات و امنیت در منطقه باشد باید به جای پرداختن به این موضوعات که می تواند بین ایران و امارات که رابطه دوستی عمیق دارند بررسی شود و سوء تفاهمات در خصوص ترتیبات اجرایی بوموسی برطرف شود بهتر است دیگر وارد این موضوع نشوند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ما توصیه می کنیم این افراد به مسائل اصلی تر بپردازند و مسائل انحرافی را دنبال نکنند این اظهارات تاثیری ندارد.

علت بحران اقتصادی در اروپا

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون بحران در اروپا گفت: این بحران ناشی از وضعیت بد اقتصادی حاکم برغرب است که ریشه آن سیاست های یکجانبه و تبعیض آمیز دستگاه های مالی دنیاست که توسط آمریکا وغرب طراحی شده و این وضع نتیجه سالهای سیاستگذاری اشتباه است که تاوان آن را این روزها غربی ها می دهند.

وی ادامه داد: همچنین موضوع دیگر استانداردهای دوگانه و تبعیض آمیز در مسائل حقوق بشری است چرا که غرب تحمل و ظرفیت اعتراضات را در کشورهای خود ندارد توصیه ما این است که ریشه های بحران اقتصادی و حقوق بشری به دقت شناسایی و بررسی شود و غربی ها به جای پرداختن به موضوعات دیگر به مشکلات خود بپردازند.

تاکید بر متصدی بودن افغان ها در امور افغانستان

سخنگوی وزارت خارجه در پایان این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر توقف فعالیت 8 شرکت امنیتی غربی در افغانستان به دستور رئیس جمهور این کشور، گفت: رئیس جمهور افغانستان بارها اعلام کرده که این شرکت های امنیتی خودشان جزئی از مشکلات افغانستان هستند. امیدواریم به تدریج شاهد به دست گرفتن امور توسط مقامات افغانستان باشیم و با کمک کشورهای منطقه و با تاکید بر متصدی بودن مقامات افغانی امیدواریم شاهد برطرف شدن نا امنی ها در منطقه باشیم.