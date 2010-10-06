سایه تاریک متکدیان معتاد در خیابانهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان با دارا بودن هکتارها بافت تاریخی، بناهای منحصر به فرد تاریخی و باستانی و طبیعت بکر و بی نظیر یکی از استانهایی است که قابلیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری در سراسر ایران را داراست.

این در حالیست که امروز تکدی گری به عنوان یکی از عواملی که می تواند آسیبهای اجتماعی دیگری را در پی داشته باشد امروز در سطح این استان تاریخی مطرح است که به نظر می رسد چاره اندیشی برای رفع این معضل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر تکدی گری فعلی مجرمانه است که در حاشیه آن علاوه بر امر تکدی گری، افراد متکدی می توانند به کارهای ناهنجار اجتماعی دست بزنند که عواقب وخیمی در جامعه به دنبال خواهد داشت.

متکدیان در استان لرستان را می توان به سه دسته معتادین بیکار، زنان بد سرپرست و بی سرپرست و متکدیان حرفه ای که به باند خاصی تعلق داشته و در زیر نقاب تکدی گری دست به اعمال مجرمانه ای چون پخش و فروش مواد مخدر و ... دست می زنند تقسیم کرد.

این در حالیست که این روزها روند رو به رشد متکدیان معتاد موجب نگرانی مردم و مسئولان شده است در حالیکه متولی مشخصی نیز برای ساماندهی این دسته از متکدیان وجود ندارد.

ساماندهی متکدیان در لرستان با مشکلات زیادی روبه رو است

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان شامگاه سه شنبه در جلسه ساماندهی متکدیان استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: متاسفانه در زمینه ساماندهی متکدیان دارای مشکلات فراوانی در استان هستیم.

علی چراغیان با بیان اینکه مشکل وجود متکدیان در لرستان یک موضوع سابقه داری است، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اقدامات موثر نهادهای حمایتی در راستای ساماندهی متکدیان هنوز در این زمینه با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر دو طیف متکدی در استان وجود دارد، عنوان کرد: عمده متکدیان در این استان متکدیان حرفه ای و متکدیان معتاد هستند.

معتادان متکدی چالشی جدی در لرستان است

چراغیان با بیان اینکه معتادانی که تکدی گری هم می کنند منجر به مشکلات فراوانی در سطح شهرهای استان شده اند، بیان داشت: متاسفانه این افراد فضای نامناسبی را با حضور خود در سطح شهرهای استان به وجود آورده اند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی متکدیان معتاد در لرستان، یادآور شد: مردم انتظار دارند که این افراد هر چه زودتر از سطح شهرهای استان جمع آوری شوند.

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معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی باید از امکانات و ظرفیتهای خود به منظور ساماندهی متکدیان حرفه ای به نحو شایسته ای استفاده کنند، خاطرنشان کرد: دستگاههای متولی در همه شهرستانها به خصوص شهرهای خرم آباد و بروجرد که ستاد ساماندهی دارند باید بیش از گذشته در این زمینه فعالیت داشته باشند.

ساماندهی متکدیان معتاد دارای متولی خاصی نیست

چراغیان با بیان اینکه در حال حاضر متکدیان غیر معتاد در استان متولی خود را دارند، عنوان کرد: این در حالیست که متاسفانه ساماندهی متکدیان معتاد دارای متولی خاصی نیست و نمی توان آنها را تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه این متکدیان معتاد را باید مورد شناسایی قرار داد، بیان داشت: باید تلاش شود با همکاری دستگاههای مختلف کار ساماندهی و آموزشی روی این افراد آغاز و نتیجه رسانده شود.

ستاد ساماندهی متکدیان معتاد در بروجرد تشکیل شد

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز در ادامه این جلسه در سخنانی با اشاره به فعالیت ستاد ساماندهی متکدیان معتاد در این شهرستان، خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته جلساتی را در این زمینه داشته ایم که در این جلسات تعداد هشت مصوبه نیز به تصویب رسیده است.

سجاد معین با بیان اینکه در حال حاضر حضور متکدیان معتاد در سطح شهرستان بروجرد کمرنگ شده، عنوان کرد: در این راستا در طول شش ماه گذشته تعداد 20 متکدی از سطح شهرستان بروجرد جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد شش نفر مرد و هشت نفر زن بوده اند، بیان داشت: بقیه متکدیان جمع آوری شده در این شهرستان را کودکان تشکیل می دهند.

فرماندار شهرستان بروجرد همچنین از جمع آوری تعداد هشت متکدی دیگر در روزهای طی شده از ماه مهر خبر داد و یادآور شد: از این تعداد یک نفر مرد، شش نفر زن و یک نفر کودک می باشند.

هفته ای دو بار متکدیان معتاد در بروجرد جمع آوری می شوند

معین با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته توسط ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بروجرد در هفته دو روز را برای جمع آوری متکدیان اختصاص داده ایم، خاطرنشان کرد: البته روزهای جمع آوری این متکدیان نامشخص و غیر قابل پیش بینی است.

وی به دیگر فعالیتهای این ستاد اشاره کرد و از اجرای طرح شناسنامه دار کردن متکدیان در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: با اجرای این طرح کسانی که بیش از سه بار دستگیر شده باشند شناسایی و تحویل مقامات قضایی داده می شوند.

28 متکدی در شهریور ماه در خرم آباد جمع آوری شد

مدیر امور سیاسی فرمانداری خرم آباد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه ساماندهی متکدیان، خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته دو جلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان خرم آباد تشکیل شده است.

کامران بازوند با بیان اینکه در شهریور ماه سال جاری تعداد 28 متکدی در خرم آباد جمع آوری شده است، عنوان کرد: از این تعداد پنج نفر سه بار دستگیر شده اند.

وی با اشاره به اینکه برای جمع آوری متکدیان در خرم آباد ساعات خاصی را در نظر نگرفته ایم، عنوان کرد: در این زمینه سعی شده است که ساعات جمع آوری تاخیر داشته باشد و زمان خاصی را برای این کار نداشته باشیم.

39 نفر متکدی معتاد در سطح لرستان جمع آوری شد

مدیر کل بهزیستی استان لرستان نیز در ادامه با اشاره به جمع آوری 141 متکدی در سراسر استان در طول شش ماه نخست سال جاری، یادآور شد: این تعداد متکدی به غیر از کودکان کار و خیابانی هستند.

مرتضی رحیمی با بیان اینکه از این تعداد متکدی جمع آوری شده تعداد 64 نفر بیماری خاصی نداشته اند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که از این تعداد 39 نفر معتاد، سالمند، بیمار و 16 نفر نیز معلول جسمی بوده اند.

بخش عمده ای از متکدیان دستگیر شده تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند

وی بیان داشت: همچنین تعداد 71 نفر از متکدیان جمع آوری شده تحت پوشش بهزیستی و 54 نفر نیز تحت پوشش کمیته امداد هستند.

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مدیر کل بهزیستی استان لرستان با اشاره به اینکه از این تعداد متکدی جمع آوری شده تعداد 77 نفر دوره های قرنطینه را گذرانده و با تعهد ترخیص شده اند، عنوان کرد: همچنین تعداد 59 متکدی نیز تحویل خانواده هایشان داده شده و دو نفر دیگر نیز موفق به فرار از مراکز تحت پوشش بهزیستی شده اند.

رحیمی با اشاره به تعداد مراجعات این تعداد متکدی به بهزیستی استان بیان داشت: از این تعداد 131 نفر برای بار اول، 21 نفر بار دوم و هفت نفر نیز برای بار سوم به بهزیستی مراجعه کرده اند.

مشاهده مواردی از هپاتیت سی در متکدیان معتاد جمع آوری شده

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تاکنون تیمهای درمان این دانشگاه 12 بار به مراکز نگهداری متکدیان معتاد مراجعه کرده اند، خاطرنشان کرد: طی انجام درمان و غربال گری این افراد تعداد سه نفر مبتلا به بیماری هپاتیت سی در میان این افراد مشاهده شده است.

امید علی پاپی با تاکید بر ضرورت ساماندهی این افراد در سطح شهرهای استان، بیان داشت: خوشبختانه تاکنون ما به بیماری های مانند ایدز و بیماریهای واگیر دار در میان این افراد برخورد نکرده ایم.

وی عنوان کرد: همچنین تیمهای پزشکی این دانشگاه با مراجعه به مراکز نگهدای متکدیان معتاد علاوه بر کار غربال گری این تعداد متکدی مشکلات موجود در خود مراکز را نیز مرتفع کرده اند.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه مقرر شد که از اردوگاه سراب زارع شهرستان بروجرد که دارای ظرفیتی بالغ بر یک هزار نفر است برای نگهداری متکدیان معتاد سراسر استان استفاده شود که البته با توجه به اینکه این مرکز تحت مدیریت اداره کل بهزیستی استان است مشکلاتی برای واگذاری آن به ساماندهی متکدیان معتاد وجود دارد.