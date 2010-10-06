خبرنگاران آخرین روشهای تحلیل آثار سینمایی را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این کارگاه آموزشی دو روزه مباحثی چون، تاریخ سینما، اصطلاحات فنی، روش های نقد و بررسی آثار و مسیر فنی تهیه و تولید یک اثر سینمایی و تلویزیونی به خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر و سینمای رسانه های استان آموزش داده خواهد شد.

مدیر اجرایی جشنواره فیلم کودک در این خصوص با بیان اینکه این دوره کوتاه مدت با حضور یکی از اساتید سینما و تئاتر انجام می شود، گفت: برگزاری این دوره آموزشی می تواند در افزایش سطح کیفی و کمی مطالب، نقدها و یادداشت های خبرنگاران در حوزه سینما و تئاتر تاثیر مطلوبی داشته باشد.

حجت الاسلام سعید کرمی اضافه کرد: بعد از برگزاری کارگاه خبرنگاران، نشست تحلیل محتوای میزبانی جشنواره فیلم کودک و نوجوان و فرصت های به وجود آمده برای استان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان در این نشست می توانند نظرات خود را در قالب مقاله و یادداشت به کمیته اطلاع رسانی جشنواره ارائه دهند تا پس از برگزاری جشنواره در قالب کتابی مجلل به چاپ برسد.

وی کارگاه آموزشی خبرنگاران جشنواره را تکمیل کننده کارگاه آموزشی پارسال دانست و افزود: آموزش های ارائه شده در کارگاه آموزشی شامل روش های تحلیل محتوای آثار سینمایی، تاریخچه سینما و آشنایی با فنون تخصصی سینما است.

مدیر اجرایی جشنواره فیلم کودک گفت: این دوره آموزشی عصر چهارشنبه با حضور بهزاد افشاری در همدان برگزار می شود.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان 16 تا 20 مهر ماه در همدان برگزار می‌شود.