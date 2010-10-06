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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۹

با تصمیم مجلس؛

استاندارد مصالح ساختمانی تدوین می شود

استاندارد مصالح ساختمانی تدوین می شود

مجلس شورای اسلامی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را موظف کرد با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه و تدوین استاندارد های مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی بری ساختمان اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی کلیه موسسات دولتی و عمومی را موظف کردند ظرف 5 سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه های کنترلی لازم برای مصرف انواع حامل های انرژی در ساختمان های اداری خود مطابق با ضوابط، مقررات و آیین نامه های موضوع ماده 18 این قانون اقدام نمایند.

همچنین کلیه دستگاه های اجرایی وعمومی موظف شدند به انجام ممیزی انرژی به منظور اجرا و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان های مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.

نمایندگان مجلس مقرر کردند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف است استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی بری ساختمان را تهیه و تدوین  کند و به تصویب کارگروه موضوع ماده 11 این قانون برساند.

با مصوبه مجلس، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف شد نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

بر اساس این مصوبه، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  موضوع ماده (34) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مسئولیت اجرا این فصل از قانون را بر عهده دارند و دستگاه های اجرایی و موسسات ذیربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود.

طبق این مصوبه وزارت مسکن و شهرساری هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط را به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

کد مطلب 1165099

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