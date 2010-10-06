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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۸

طالبان چهار تانکر دیگر سوخت ناتو را به آتش کشید

طالبان چهار تانکر دیگر سوخت ناتو را به آتش کشید

در ادامه حملات طالبان به تانکرهای سوخت نیروهای ناتو در افغانستان، چهار تانکر دیگر این نیروها در نزدیک شهر کویته به آتش کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این حمله که امروز چهارشنبه در حومه شهر کویته پاکستان رخ داد بر اثر آن علاوه بر به آتش کشیده شدن 4 تانکر سوخت یکی از رانندگان آن هم کشته شد.

طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

حمله اخیر در حالی است که در یکی دو روز گذشته دهها تانکر سوخت نیروهای ناتو که از پاکستان عازم افغانستان بودند در حملات نیروهای طالبان به آتش کشیده شده اند.

در روزهای اخیر حملات شبه نظامیان به تانکرهای سوخت به عنوان یکی از موارد آسیب پذیری نیروهای ائتلاف در افغانستان بیشتر شده و به نظر می رسد با فرا رسیدن فصل سرما این گونه حملات افزایش یابد.

کد مطلب 1165100

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