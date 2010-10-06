کارگاه آموزشی خبرنگاران جشنواره فیلم کودک باید تخصصی ‌تر شود

محمدرضا عارف در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی برای خبرنگاران جشنواره و وجود انتظارات بیشتر از کارگاه امسال، اظهار داشت: به منظور افزایش بازدهی کارگاه آموزشی لازم است این کارگاه به صورت تخصصیتر و با اختصاص زمان بیشتری برگزار شود.
وی افزود: با وجود برخورداری استان از نیروهای توانمند در زمینه فیلم و تئاتر، کمبود نیروهای متخصص تئاتر و فیلم احساس میشود و برگزاری کارگاههای آموزشی برای آشنایی خبرنگاران با مبانی فیلم بسیار موثر است.
رئیس خانه مطبوعات استان همدان تصریح کرد: خبرنگاران شرکت کننده در کارگاههای آموزشی سال گذشته و امسال با به کارگیری تعالیم کارگاهها حضور موفقتری در جشنواره امسال و سالهای آتی خواهند داشت.
عارف با بیان اینکه توان فرهنگی استان همدان و مجموعه رسانههای آن بسیار بالاست، گفت: استانها و مجموعههایی که با تمام وجود خواهان رشد بودند، به آن دست یافتهاند بنابراین لازم است مجموعه استان همدان نیز بیش از پیش برای ارتقای فرهنگی استان تلاش کنند.
رئیس خانه مطبوعات استان همدان ظرفیت و توانمندی نیروهای استان همدان را جلوتر از دیگر استانها دانست و گفت: در زمان سفرهای استانی مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و هیئت وزیران، توانمندی نیروهای استان به اثبات رسیده است به طوری که در زمان حضور مسئولان کشوری در استان نیازی به حضور تیم خبری تهران نیست.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیران استان جایگاه رسانهها را بهتر از گذشته درک میکنند به طوری که امروز نسبت به گذشته در اوج قرار گرفتهایم و به دنبال بالاتر رفتن و رشد روزافزون هستیم.
بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان 16 تا 20 مهر ماه در همدان برگزار میشود.
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